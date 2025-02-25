'Укрнафта' в 2024 году пробурила 10 и начала строительство еще 12 новых скважин

"Укрнафта" пробурила 32 тысячи метров в 2024 году, что составляет +280% к 2023 году.

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10 новых скважин успешны и имеют дебит выше прогнозного. Строительство еще 12 скважин началось в 4-м квартале 2024 года и сейчас находится на разных стадиях реализации.

"Укрнафта" запустила амбициозную программу бурения и интенсификаций на одном из самых молодых месторождений компании – работаем собственными станками, в сложных горных условиях, – отметил директор компании Сергей Корецкий. – Благодарю всех коллег, работающих в направлениях разведки и разработки месторождений, нефтепромышленных сервисов и добычи".

Всего в 2025 году планируется 30 новых скважин.

Также в 2024 году "Укрнафта":

– Приобрела первое спецразрешение на аукционе.

– Достигла 91% коэффициента замещения запасов. 2,2 млн тонн в нефтяном эквиваленте – это 1,5 тыс. тонн нефти и 689 миллионов кубометров газа. В 2023 году было 64%. До этого за последние пять лет средний коэффициент замещения составлял всего 15%.

– Исследовала 600 квадратных километров 8 месторождений и площадей с помощью 3D-сейсморазведки. В 2025 году планируем изучить еще 800 кв. км.

– Пробурила скважину глубиной 4520 метров – она наиболее глубокий объект "Укрнафти" за последние 8 лет.

– Провела 340 операций по интенсификации добычи. Накоплена дополнительная добыча 121 тыс. тонн нефти и 111 млн кубометров газа.

– Провела 69 ГРП. Накопленная дополнительная добыча 66 тысяч тонн нефти и 13 миллионов кубометров газа, коэффициент успешности операций с ГРП – 89%, средний прирост дебита – 9 тонн в сутки. В 2023 году было 11 ГРП, в среднем 6 в течение 5 последних лет. В 2025 году планируется 70 ГРП.

– Совершила три операции с потокоотклоняющими методами – все успешные, накоплена дополнительная добыча 4,7 тыс. тонн нефти.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственная и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.