'Укрнафта' в 2023 году реализовала почти 90 млн тонн горючего в карточках и талонах

По результатам 2023-го реализация "Укрнафтою" горючего для B2B (карты и талоны) составила 87,8 млн литров.

Видео дня

Компания стала активным участником коммерческих тендеров и тендеров на Prozorro. На сегодняшний день более 1000 предприятий, государственных учреждений и физических лиц стали клиентами программы топливных карт и талонов "Укрнафты". Эмитировано более 35 тысяч топливных карт. Созданы региональные офисы продаж в Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Луцке, Хмельницком, Виннице, Каменец-Подольском, Полтаве, Запорожье, Харькове, Черкассах и Мукачево. В ближайшее время будет открыт офис во Львове. NAFTAКарта работает по межэмитентским программам в сетях SOCAR, Shell, U.GO, BWS, VST, Ovis и других. Стартовало партнерство с универсальными карточными приложениями Monobrand и All AZS.

"Сегодня могу с гордостью сказать, что стратегическая задача на 2023 год по развитию топливных талонов и карт "Укрнафта" была выполнена. От 0 до почти 90 миллионов литров – меньше чем за год, – говорит директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Амбициозный годовой план продаж по собственной B2B-программе и план проливов по ней выполнен почти на 100%. Это внутренние КРІ, но от этого они не менее важны. Спасибо команде "Укрнафты", которая сделала невозможное возможным. Это совместное достижение и общая победа – мы вывели на рынок новый продукт, сделали его успешным и будем развиваться в 2024 году".

Собственная топливная программа (карты и талоны) для юридических лиц и физических лиц "Укрнафта" запустила с нуля в феврале 2023 года. Перед этим бывшие партнеры по скретч-картам "Авиас" отказались выполнять обязательства по поставке топлива в полном объеме и платить за обслуживание карт ТМ "Авиас" на сети АЗК "Укрнафта". На этом фоне было принято важное стратегическое решение: крупнейшая монобрендовая сеть должна иметь собственное предложение в сегменте B2B. Были эмитированы собственные топливные карты NAFTA-карты и талоны ТМ "Укрнафта". Компанией-оператором В2В программы "Укрнафты" стало ООО "Укрнафта-Снаб".

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".