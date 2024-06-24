'Укрнафта' стала лидером добывающей промышленности Украины в 2023 году

"Укрнафта" стала лидером в отрасли добывающей промышленности Украины в 2023 году.

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Как сообщает Opendatabot, компания увеличила доход до 95,17 млрд грн, то есть в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Это больше четверти от совокупного дохода всего топ-10 добывающей промышленности.

"Результаты 2023 года позволили "Укрнафте" занять также первое место по выручке среди предприятий Группы Нафтогаз", – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Всего компании-лидеры добывающей промышленности получили 365 млрд грн дохода. Их совокупный доход по сравнению с 2022 годом, первым годом полномасштабной войны, вырос на 13%.

Топ-10 выглядит так:

– Укрнафта – 95,17 млрд грн

– Укргаздобыча – 93,87 млрд грн

– Метинвест Покровскуголь – 43,78 млрд грн

– ДТЭК Павлоградуголь – 41,69 млрд грн

– Нефтегаздобыча – 23,42 млрд грн

– Северный горно-обогатительный комбинат – 19,93 млрд грн

– Полтавский горно-обогатительный комбинат – 15,07 млрд грн

– Еристовский горно-обогатительный комбинат – 11,48 млрд грн

– Обогатительная фабрика Свято-Варваринская – 11,00 млрд грн

– Центральный горно-обогатительный комбинат – 9,85 млрд грн

В 2024 году компания продолжает курс на энергетическую независимость.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой долей управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начало масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб"