'Укргаздобыча' в шаге от срыва программы бурения скважин из-за китайского посредника Vorex Федора Закусила, – источник

Государственная компания "Укргаздобыча", флагман отечественной газодобычи, находится в шаге от срыва программы бурения скважин из-за постоянной блокировки закупок обсадных труб компанией Vorex Федора Закусило и его партнерами.

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Об этом порталу ExPro сообщил информированный источник в нефтегазовой отрасли.

"Сейчас на складах УГД минимальный объем обсадных труб. Если в ближайшие месяцы не поступят трубы, есть угроза, что программа бурения скважин на этот год может быть сорвана", – сказал он.

Такая ситуация сложилась из-за системной блокировки поставщиком китайских труб Vorex тендеров госкомпании. Согласно данным "Прозоро", 12 июня 2024 года малоизвестная канадская компания Olbi Group, аффилированная с Vorex, подала жалобу в АМКУ, в которой требует отменить результаты тендера на закупку обсадных труб, проведенного в конце мая.

"Это уже четвертая блокировка аукционов УГД со стороны Vorex в этом году. В апреле Vorex заблокировал 4 трубных тендера более чем на 230 тыс. метров труб. Далее, в мае он пытался остановить последний тендер. И вот в июне очередная жалоба и попытка отменить итоги аукциона", – подчеркивает источник.

Vorex дискредитировал себя поставщиком на украинский рынок. Поставщик китайской трубы сначала предлагает цену выше, чем другие участники тендера, после проигрыша блокирует подписание контрактов с победителем тендера. Vorex предоставляет банковские гарантии под контракты, а затем через суд отменяет их. Компания системно срывает сроки поставки продукции.

"В этом году продвигаемые Vorex сроки отгрузки труб из Китая еще больше выросли, что не устраивает "Укргаздобычу". Однако постоянное блокирование закупок обсадных труб поставщиком китайских труб и его пособниками в ближайшее время приведет к парализации работы флагмана отечественной газодобычи", – констатировал источник.