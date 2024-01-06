Укрэнерго вынуждено прибегать к более дорогой аварийной помощи из-за искаженной ситуации на рынке электроэнергии – Омельченко

Украина не всегда может перекрывать дефицит импортом электроэнергии из-за искаженной ситуации с прайскепами на энергорынке.

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Об этом в комментарии Delo.ua рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, сейчас Украина имеет техническую возможность покрывать часть дефицита за счет импорта. С 28 ноября ENTSO-E увеличило предел пересечений с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт. Однако возможность такого импорта есть не всегда, поскольку украинский рынок электроэнергии жестко зарегулирован.

"В пиковые часы, когда нам нужен импорт, цена на нашем рынке искривлена прайскепами и является более низкой чем в странах ЕС, где есть профицит. Поэтому во многих случаях импортировать электроэнергию коммерчески невыгодно. Как результат, компания "Укрэнерго" вынуждена прибегать к аварийной помощи с других стран, а это гораздо дороже обычного импорта", – говорит Омельченко.

Он отмечает, что действующий механизм гарантированного не отключения электроэнергии бизнеса при условии импорта в размере 50% от потребности также не работает, поскольку компаниям-трейдерам не выгодно импортировать в условиях ценовых ограничений, а конечные потребители не хотят этим заниматься, потому что "Укрэнерго" все-равно применит механизм аварийной помощи.

"Наши промышленные потребители рассчитывают, что компания "Укрэнерго" возьмет аварийную помощь и сама рассчитается за нее. "Укрэнерго" нужно платить за аварийную помощь дороже, кроме того, гарантий, что такая помощь будет предоставлена, нет. Однако потребители рассчитывают, что все убытки возьмет на себя государство, поэтому механизм, которым должен был бы стимулировать импорт бизнесом, не действует", – говорит Омельченко.

Ранее глава государственного "Укрэнерго" заявил, что прайс-кепы и рыночные аномалии мешают импорту электроэнергии.