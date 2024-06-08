'Укрэнерго' планирует летом или до конца года погасить перед электростанциями 19 млрд грн долга на балансирующем рынке

НЭК "Укрэнерго" планирует летом или до конца года погасить 19 млрд грн долга за произведенную на балансирующем рынке электростанциями электроэнергию.

Об этом в эфире ток-шоу "Украинской правды" рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он объяснил, что в Украине десятилетиями существует проблема неплательщиков. В основном, это государственные и коммунальные компании, которые потребляют электроэнергию из сети и годами не платят за нее. Они задолжали "Укрэнерго" 32 млрд грн. По словам Кудрицкого, их нельзя отключить, потому что это водоканалы, теплокоммунэнерго, государственные шахты, отключение которых приведет к тяжелым экологическим и социальным последствиям.

"Электричество, которое они потребляют, производят электростанции, работающие на балансирующем сегменте рынка. На этом же рынке эту электроэнергию мы у станций покупаем и продаем потребителям. Но они ее потребляют, но не рассчитываются, и соответственно мы не можем рассчитываться с электростанциями за произведенное электричество. Природа этих долгов состоит в том, что можно условно не платить, и быть при этом не отключенным…", – объяснил Кудрицкий.

По его словам, энергосистеме требуются новые распределенные мощности, но они также будут продавать свою производимую электроэнергию на балансирующем рынке. Поэтому, если с ними не будет полного расчета, будет очень трудно привлечь инвестиции в энергетику.

"Мы должны думать, как создать экономические условия для сотен этих частных инвесторов. Для того чтобы они пришли, построили и отбили свои инвестиции", – убежден глава "Укрэнерго".

Кудрицкий также анонсировал планы уже этим летом или до конца этого года, погасить в ноль 19 млрд грн долга, который "Укрэнерго" имеет перед электростанциями. Для этого, по его словам, нужно сделать два шага.

Первый – прекратить нарастание этих долгов. Для этого правительством сейчас готовится несколько постановлений, содержащих перечень защищенных потребителей, которых нельзя отключать.

"Все остальные будем отключать за неуплату. Они имеют специальный механизм поставки, который обеспечивает государство. Компании за это должны будут часть денег, поступающих им от клиентов, направлять на оплату счетов за электроэнергию. Таким образом мы останавливаем рост долга", – объяснил он.

Вторым шагом он видит привлечение компанией финансирования западных банков и международных партнеров.

"За период вторжения "Укрэнерго" привлекло более $1,3 млрд. Мы можем сделать одну транзакцию и заменить наш просроченный долг перед электростанциями долгосрочным долгом от международных финансовых организаций и, таким образом, расчистить экономическое поле для того, чтобы наконец-то начала строиться новая генерация", – убежден он.

Накануне в "Укрэнерго" заявили, что за последние три месяца долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли на 1 млрд грн, тенденция с их накоплением отрицательная.

По мнению главного эксперта по возобновляемой энергетике USAID Проект энергетической безопасности Александра Мартынко, по текущим долгам на балансирующем рынке, потенциальные инвесторы в распределенную генерацию не смогут 16 месяцев ждать расчетов за произведенную электроэнергию.