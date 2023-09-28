"Укрэнерго" направит 150 млн евро от ЕБРР на выплату долгов, – Кудрицкий

Компания "Укрэнерго" планирует осенью получить кредит от ЕБРР на 150 млн евро и часть этих средств направит на погашение долгов, в частности перед ГП "Гарантированный покупатель", заявил во время интервью Forbes Украина председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

"Мы планируем в ближайшие недели получить финансирование от ЕБРР порядка 150 млн. евро для того, чтобы также направить частично эти деньги на покрытие долгов", - сказал Кудрицкий.

По его словам, компания имеет долги на балансирующем рынке и перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" и выплаты будет осуществлять пропорционально задолженности. В то же время Кудрицкий отметил, что международные финансовые учреждения при предоставлении займов также указывают суммы, которые компания должна перечислять для выплаты долгов .

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"Нам иногда говорят, что вы, например, из суммы 100 млн евро половину или треть должны направить на покрытие долгов перед ВИЭ", - уточнил руководитель компании. В то же время он напомнил, что "Укрэнерго" задолжали 60 млрд грн участники рынка.

"Существует целая долговая спираль. Нам задолжают поставщики, поставщикам задолжал Гарпок, Гарпоку должен Энергоатом и т.д. Наших способностей привлекать финансирование недостаточно для того, чтобы покрыть эту долговую дыру", - сказал Кудрицкий.

При этом он сообщил, что ожидает улучшения ситуации с финансированием с октября, что позволит компании выплатить определенную часть задолженности государственному "Гарантированному покупателю".

Как сообщалось, Компания "Укрэнерго" накопила 29,6 млрд грн долга перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги по увеличению доли зеленой энергетики в Украине, говорится на сайте госпредприятия. "Укрэнерго" призывает НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии компанией, чтобы она не накапливала новые долги и обслуживала привлеченные кредиты. Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 года понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.