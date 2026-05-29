Украину нужно освободить от квот на сталь в рамках новой торговой меры ЕС, – Занотти

Генеральный директор украинской промышленной компании "ИНТЕРПАЙП" Лука Занотти считает, что Украину нужно освободить от квот на сталь в рамках новой торговой меры ЕС.

"Мы ищем не только дипломатии", – сказал он во время видеоинтервью американскому изданию Politico, напомнив, что три основные институты Евросоюза согласились, что Украина является особым случаем, который имеет право на торговые льготы после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Есть конкретная формулировка относительно того, что Украина сталкивается с "исключительной и немедленной ситуацией безопасности", и это приводит к особому статусу", – сказал он.

Занотти также сказал: "В Европе есть сильное политическое намерение исказить дух и формулировки законов, касающихся Украины".

По его словам, если ЕС введет квоты для Украины, где производство стали сократилось на 80% по сравнению с показателями до 2022 года, это будет "очень тяжелый шаг назад".

Напомним, что ЕС удвоит импортную пошлину на сталь с 1 июля до 50%. В то же время квота, которая позволяет ввозить определенные количества без налогообложения, будет сокращена почти вдвое.