Украинцы могут экономить на оплате счета за газ: как получить скидку

Украинцы-клиенты "Нафтогаза" могут получать от компании скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счета за газ. Условие – вовремя платить за голубое топливо: до 15-го числа каждого месяца.

О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Там разъяснили:

дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце;

саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

Сколько получится сэкономить

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Сколько нужно будет заплатить за газ за февраль

В то же время, в феврале в Украине действовали те же тарифы на газ, что и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

В то же время, из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так, по данным ГазПравды, они колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте тарифы на газ в Украине остануться теми же. Т.е., к примеру, для абонентов "Нафтогаза" цена составит 7,96 грн за кубометр.

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