Украинцам насчитывают налоги за квартиры: сколько нужно заплатить

Украинцам до 1 июля придут уведомления о необходимости уплатить налоги на недвижимость. Впрочем, не всем – лишь тем, кто владеет "лишними" квадратными метрами. В частности, для квартир эта "норма" составляет 60 кв.м. Размер же налога составляет до 1,5% от минималки за прошлый год – т.е., 120 грн за каждый кв.м. Т.е., при максимальной ставке собственники квартир на 65 "квадратов" заплатят 600 грн (5 "лишних" метров х 120 = 600).

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Об этом сообщили в ГУ ГПС в Донецкой области. Там отметили:

Конкретную ставку налога определяют местные власти.

В случае неуплаты налога владельцам грозит штраф.

"До 1 июля каждый, кто должен уплатить этот налог, получит соответствующее уведомление с четкими расчетами в электронный кабинет или заказным письмом. Чтобы не получить штраф, платите этот налог вовремя. С момента получения сообщения на это 60 дней", – говорится в сообщении.

Кто должен уплатить налог на недвижимость

Налог насчитают собственникам как квартир, так и домов. Условие – превышение установленного уровня площади недвижимости:

для квартир – более 60 кв. м;

для домов – более 120 кв. м;

для разных типов жилья, в том числе их долей (если в собственности и квартира, и дом) – более 180 кв. м.

В то же время, подчеркивается, на определенную недвижимость налог начисляться не будет. Речь о квартирах и домах:

Находящихся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

Поврежденных или разрушенных вследствие войны.

Также налог не будет насчитываться на детдома семейного типа. А кроме того:

Жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями.

Но не более одного такого объекта на ребенка.

Собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий.

Объекты принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается 5 и более детей и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Ведь именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.

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