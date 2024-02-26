Сколько нужно будет заплатить за газ за февраль: украинцам назвали тарифы

В феврале в Украине действуют те же тарифы на газ, что и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

К примеру, клиенты "Нафтогаза", а ими является большинство украинцев, платят 7,96 грн за кубометр газа. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита) за февраль им нужно будет заплатить 78,8 грн.

Впрочем, не стоит забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах.

В то же время, из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так, по данным ГазПравды, они колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Как получить скидку на газ

В то же время, абоненты "Нафтогаза" могут получать от компании скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счета за газ. Для этого нужно вовремя платить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, в феврале на получение скидки остался всего 1 день.

В компании разъяснили, что дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце. А саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в "Нафтогазе".

Таким образом, при сумме в платежке в те же 78,8 грн, скидка составит 79 коп. Т.е., заплатить нужно будет 78,01 грн.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте тарифы на газ в Украине остануться теми же. Т.е., к примеру, для абонентов "Нафтогаза" цена составит 7,96 грн за кубометр.

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