Тариф на газ с 1 марта: сколько будет стоить кубометр 

Большинство украинцев в марте 2024-го за кубометр газа будут платить 7,96 грн. Это тариф "Нафтогаза", который действует до конца отопительного сезона и не изменился.

При этом, как говорится в материале OBOZ.UA, часть украинцев покупает газ у других поставщиков. Это примерно 3% потребителей, который платят за кубометр от7,70 до 9,99 грн.

По подсчетам ГазПравди., у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Напомним, что подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,3 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Подчеркиваем, действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.

Еще одно нововведение с января

В Украине ввели плату за обслуживание внутридомовых сетей (третья платежка за газ). Ее размер составит от 40 до более 1500 грн. Сумма зависит от состояния дома, а также количество квартир в нем.

"Газмережі" (входит в группу "Нафтогаз") уже опубликовали на своем сайте ориентировочную стоимость обслуживания внутридомовых сетей. Это не единственный оператор в Украине, "Газмережі" обслуживают потребителей в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Волынской, Черниговской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской областях.

Кто-то заплатит всего 40,16 грн (наименьший счет), а кому-то придется отдать около 1,5 тыс. грн. К примеру, в городе Александрия Кировоградской области жители дома на ул. Мира, 12 (это двухэтажный кирпичный дом) должны заплатить 1475,4 грн с квартиры. А в Александрии по ул. Садовой, 33а находится панельная многоэтажка, где каждый житель получит счет всего на 95,15 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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