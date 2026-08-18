Украинцы массово покупают недвижимость в популярной стране ЕС: какие цены на жилье

На рынке жилья в Испании был зафиксирован новый исторический рекорд: в первом полугодии 2026 года иностранные граждане приобрели 51,6 тысячи объектов недвижимости, то есть заключили 15 ,98 % всех сделок. Среди лидеров оказались и украинцы – в первом квартале они вошли в топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости. Их не отпугнули даже рекордные цены на жилье – почти 2500 евро/кв.м.

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Об этом свидетельствуют данные Коллегии регистраторов Испании. Согласно опубликованному ими отчету, в течение января–марта украинцы продемонстрировали значительно более высокий спрос на испанские квадратные метры, чем граждане Китая, США или страны-агрессора России.

В течение первого квартала года на долю украинцев пришлось 3,08% всех иностранных покупок — примерно 765 объектов жилья за три месяца. Это позволило им войти в список иностранцев, которые чаще всего покупают недвижимость в Испании:

Великобритания – 6,82 % сделок;

– 6,82 % сделок; Нидерланды – 6,56%;

6,56%; Марокко – 6,21%;

– 6,21%; Германия – 6,09%;

6,09%; Италия – 5,54%;

5,54%; Франция – 5,20%;

5,20%; Румыния – 5,20%;

5,20%; Польша – 4,61%;

4,61%; Бельгия – 4,28%;

4,28%; Украина – 3,08%.

В то же время во втором квартале доля украинцев сократилась до 2,94%, в результате чего они уступили место гражданам Китая. При сохранении этой динамики расчетное количество сделок граждан Украины за январь–июнь 2026 года может превысить 1,5 тысячи объектов.

Цены на жилье в Испании бьют рекорды

Рост доли приобретения жилья иностранцами зафиксирован во всех регионах Испании и автономных сообществах, а наиболее значительно – в следующих:

Аликанте – 44,7% от всех продаж;

44,7% от всех продаж; Малага – почти 33%;

почти 33%; Балеарские острова – 32,27%;

– 32,27%; Канарские острова – 22,78%.

Общий рост спроса со стороны иностранных граждан происходит на фоне охлаждения внутреннего рынка (общее количество сделок в стране во втором квартале сократилось на 5,7%) и стремительного удорожания квадратных метров. Во втором квартале средняя цена жилья в Испании достигла нового исторического максимума – 2487 евро за кв. м (+9,2% в годовом исчислении). Дороже всего – традиционно в крупнейших городах:

Сан-Себастьян – 6420 евро/кв. м;

Мадрид – 5534 евро/кв. м;

Барселона – 5045 евро/кв. м;

Пальма – 4291 евро/кв. м;

Бильбао – 3764 евро/кв. м.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Испании изменили правила легализации иностранных граждан – местное правительство разрешило учитывать годы, прожитые в стране со статусом временной защиты, в общем стаже для получения вида на постоянное проживание (ВНП). Это существенно упростит переход на постоянное проживание для многих украинских беженцев.

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