Украинцы бросились покупать авто в кредит: что со ставками и какие машины "разлетаются" быстрее всего

Украинцы стали активнее оформлять кредиты на автомобили – количество таких машин выросло сразу на 16%. Проценты по автозаймам при этом достигают 15% годовых при минимальном первоначальном взносе от 10-20%, а наибольшей популярностью пользуются авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

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Максимальный срок выплаты таких кредитов составляет до 5-7 лет, но самые выгодные условия действуют по более "коротким" займам. Об этом OBOZ.UA рассказал Сергей Кипоренко, руководитель направления автокредитования Глобус Банка.

Главные цифры

В первом полугодии 2025 года количество новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7300 единиц .

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив . Более 90% сделок было заключено в рамках партнерских программ банков, автодилеров и страховых компаний.

было заключено в рамках партнерских программ банков, автодилеров и страховых компаний. Наиболее востребованными остаются авто с бензиновыми и дизельными двигателями – 54% кредитов.

– кредитов. доля гибридов и электрокаров стремительно растет – до 27% и 22% соответственно; по прогнозу банкира, в перспективе 2–3 лет до 60% кредитов могут приходиться именно на эти категории.

стремительно растет – до 27% и 22% соответственно; по прогнозу банкира, в перспективе 2–3 лет до могут приходиться именно на эти категории. Подавляющее большинство автокредитов – 81,65% – выдается на срок от 1 до 5 лет.

"Прирост количества выданных автокредитов является достаточно стабильным. По нашим оценкам, по итогам 2025 года рынок автокредитования может продемонстрировать незначительный рост на 3-3,5% по сравнению с 2024 годом. То есть среднее количество новых кредитов в месяц может достичь 1230–1240 единиц", – отметил эксперт.

Самые популярные бренды авто в кредит по ценовым сегментам

$10–18 тыс.: Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall.

Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall. $16–45 тыс.: Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW.

Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW. премиум $80–100 тыс.: BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover

Советы покупателям

Выбирать краткосрочные кредиты с высоким первоначальным взносом

Самые выгодные условия предлагаются для кредитов сроком 1-2 года с взносом от 40% (ставка в среднем 0,01%), отмечает банкир. Большинство – более 80% – таких кредитов выдается именно по этим параметрам.

Уточнять наличие партнерских программ

Они обеспечивают более низкие ставки, выгодные условия страхования КАСКО (с возможностью включения платежа в тело кредита или открытия кредитной линии), а также доступ к trade-in-программам.

Оценивать соотношение доходов и стоимости авто

Важно учитывать не только цену самого автомобиля, но и расходы на его обслуживание и страхование, отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом украинцы все еще мало пользуются банковскими займами – уровень кредитной нагрузки остается одним из самых низких в Европе. Украинские физлица в основном оформляют потребительские кредиты на обычные товары. Ипотека и автокредитование уступают.

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