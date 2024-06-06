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Украинцев призывают не пользоваться кондиционерами: в то же время "Укрэнерго", правоохранители и госкомпании решили потратить миллионы на их закупку

Александр Литвин
Экономика
3 минуты
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Экономить электроэнергию на кондиционерах просят украинцев

В Киеве из-за кондиционеров за день потребляют столько электроэнергии, сколько хватило бы на покрытие потребления областного центра, заявили в ДТЭК. И речь идет не только о населении. В столице сосредоточено наибольшее количество офисов, а также учреждений, имеющих статус критической инфраструктуры и не отключаемых от тока.

И пока украинцы сидят без света, в некоторых учреждениях критической инфраструктуры заказывают себе кондиционеры на миллионы гривен. Среди тех, кто во время дефицита тока хотел купить кондиционер, компания "Укрэнерго", энергетические компании, правоохранители и государственные компании.

OBOZ.UA собрал тендеры на закупку кондиционеров, опубликованных за последние недели.

В "Укрэнерго" объявили тендер на 629 тыс. грн на закупку кондиционеров "для нужд аппарата управления". Их должны доставить и установить до 30 ноября 2024 года. В компании заказали, в том числе:

  • Кондиционер сплит-система канальная средненапорная инверторная 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт
  • Кондиционер инверторный сплит-система 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E
  • Кондиционер инверторный сплит-система 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A
Кондиционеры для "Укрэнерго"

Судя по характеристикам, такие кондиционеры необходимы для охлаждения больших помещений (80-125 квадратов). Тендер был опубликован 3 июня. В период ввода жестких графиков отключений и значительного дефицита электроэнергии.

Компания "Укргаздобыча" планирует потратить на электрические кондиционеры и обогреватели 4,7 млн грн. Срок поставки – до 01 декабря 2024 года. Согласно тендерному предложению, компания планирует закупить 74 кондиционера (для площади до 20 квадратов).

Украинцев призывают не пользоваться кондиционерами: в то же время "Укрэнерго", правоохранители и госкомпании решили потратить миллионы на их закупку
Кондиционеры

Значительно больше закупят электрические обогреватели. Отметим, что ни кондиционеры, ни электрические обогреватели не рекомендуют использовать во время дефицита электроэнергии. Тендер был опубликован 5 июня.

Семь кондиционеров на 140 тыс. грн планирует закупить Государственное бюро расследований. Срок поставки – до 24 декабря 2024-го. Сотрудники правоохранительного органа могут не успеть воспользоваться кондиционерами летом 2024 года.

Кондиционеры для ДБР

"Закарпатьеоблэнерго" планирует потратить на кондиционеры 1,7 млн грн. 4 июня они опубликовали тендер на покупку целого ряда оборудования для кондиционирования. К примеру, канальный кондиционер "С&Н" 16,0/17,0 кВт, серия R2 "Cooper&hunter" (известный производитель кондиционеров).

Кондиционеры для энергетиков

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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