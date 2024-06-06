Украинцев призывают не пользоваться кондиционерами: в то же время "Укрэнерго", правоохранители и госкомпании решили потратить миллионы на их закупку

В Киеве из-за кондиционеров за день потребляют столько электроэнергии, сколько хватило бы на покрытие потребления областного центра, заявили в ДТЭК. И речь идет не только о населении. В столице сосредоточено наибольшее количество офисов, а также учреждений, имеющих статус критической инфраструктуры и не отключаемых от тока.

И пока украинцы сидят без света, в некоторых учреждениях критической инфраструктуры заказывают себе кондиционеры на миллионы гривен. Среди тех, кто во время дефицита тока хотел купить кондиционер, компания "Укрэнерго", энергетические компании, правоохранители и государственные компании.

OBOZ.UA собрал тендеры на закупку кондиционеров, опубликованных за последние недели.

В "Укрэнерго" объявили тендер на 629 тыс. грн на закупку кондиционеров "для нужд аппарата управления". Их должны доставить и установить до 30 ноября 2024 года. В компании заказали, в том числе:

Кондиционер сплит-система канальная средненапорная инверторная 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт

Кондиционер инверторный сплит-система 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E

Кондиционер инверторный сплит-система 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A

Судя по характеристикам, такие кондиционеры необходимы для охлаждения больших помещений (80-125 квадратов). Тендер был опубликован 3 июня. В период ввода жестких графиков отключений и значительного дефицита электроэнергии.

Компания "Укргаздобыча" планирует потратить на электрические кондиционеры и обогреватели 4,7 млн грн. Срок поставки – до 01 декабря 2024 года. Согласно тендерному предложению, компания планирует закупить 74 кондиционера (для площади до 20 квадратов).

Значительно больше закупят электрические обогреватели. Отметим, что ни кондиционеры, ни электрические обогреватели не рекомендуют использовать во время дефицита электроэнергии. Тендер был опубликован 5 июня.

Семь кондиционеров на 140 тыс. грн планирует закупить Государственное бюро расследований. Срок поставки – до 24 декабря 2024-го. Сотрудники правоохранительного органа могут не успеть воспользоваться кондиционерами летом 2024 года.

"Закарпатьеоблэнерго" планирует потратить на кондиционеры 1,7 млн грн. 4 июня они опубликовали тендер на покупку целого ряда оборудования для кондиционирования. К примеру, канальный кондиционер "С&Н" 16,0/17,0 кВт, серия R2 "Cooper&hunter" (известный производитель кондиционеров).

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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