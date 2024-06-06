В Киеве заявили о катастрофической нехватке электроэнергии: графики будут жестче, чем в других регионах

В Киеве 6 июня стабилизационные графики отключения будут действовать на протяжении всех суток. Энергетики также допускают, что будут применены экстренные отключения (когда из-за большой нехватки тока отключение происходит без применения графиков).

Как написал в своем микроблоге X (ранее Twitter) СЕО Yasno Сергей Коваленко, в Киеве отключений больше, чем в других регионах. "С учетом ремонтов блоков и последними разрушениями нам катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Поэтому ограничения будут. Будут в графиках. Если будем не вкладываться, то "Укрэнерго" будет вводить экстренные ограничения", – заявил он.

По его словам, в Киеве отключают больше, чем в остальных регионах. Это связано, в том числе, с большим количеством критической инфраструктуры. То есть из максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и остаток распределяется между всеми потребителями.

Что делать, если у вас нет света в белой зоне? Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Что делать, когда сети говорят, что у вас свет есть, а у вас его нет? Сначала сконтактировать с электриком вашего дома и выяснить, нет ли какой-нибудь аварии в доме. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Сначала сконтактировать с электриком вашего дома и выяснить, нет ли какой-нибудь аварии в доме. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns "Что делать, когда у соседа есть свет, а у вас нет? Порадоваться за соседа, потому что уже через некоторое время он будет о вас радоваться", - написал Коваленко.

По словам Коваленко, кондиционеры в Киеве привели к потреблению 350 МВт в день. Это больше, чем потребляют некоторые областные центры

В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!