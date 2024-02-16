Украинцам раздают доступные кредиты на квартиры: кто имеет право на єОселю и каким должен быть первый взнос

В Украине в 2024-м планируют выдать 12 тыс. новых ипотечных кредитов по программе "єОселя". Это гораздо больше, чем в прошлом году. В ближайшие 12 месяцев программа должна сосредоточиться на новостройках. О том, как получить дешевый кредит, какие условия действуют и что стоит знать об ипотеке, читайте в материале OBOZ.UA.

Ипотека активно развивается в Украине: главные цифры

"Мы много читали отзывы, общались с людьми. Пугали нас, что банк будет месяцами согласовывать, но все очень быстро прошло. Через несколько недель нам согласовали, но посоветовали для положительного решения предложить первый платеж в размере 40%, у нас была такая сумма" , – рассказывает OBOZ.UA жительница Винницы Анастасия. По данным "Укрфінжитло", в Винницкой области по состоянию на февраль 2024-го уже выдали 360 кредитов по программе "єОселя".

Первое место по количеству оформленных кредитов занимает Киевская область (1941 сделок). Киев – на втором месте (1246 подписанных соглашений). По всей стране было выдано 7140 кредитов. А в 2024 планируют оформить еще 12 тыс. кредитов.

"Сказать, что влияние "єОселя" на первичку очень велико, было бы преувеличением. Но это оживило рынок жилья. В условиях ограниченного платежеспособного спроса, когда традиционные покупатели недвижимости (инвесторы, люди определенного уровня достатка) заняли позицию выжидания, появился новый тип покупателя – представители льготных категорий и населения с низким и умеренным уровнем дохода", – рассказывает Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд".

Среди кредитов, выданных на первичном рынке в столичном регионе, большинство (80%) пришлось на покупку жилья в проектах "Интеграл-Буд" – это около 25-30% всех их продаж. В 2024-м, как говорят в "Укрфінжитло", 90% ипотечного кредитования предлагают сосредоточить именно на первичном рынке, хотя по состоянию на февраль 2024-го большинство, а именно 71,1%, занимает вторичка.

На вторичном рынке квартиру приобрела и Анастасия. "Мы переселенцы из Херсонской области, муж военнослужащий, я работаю сейчас медсестрой. В Винницу переехали к моему брату, думали, что это ненадолго. Полтора года арендовали квартиру. Это очень дорого. Сейчас мы столько же, сколько я платила за аренду, будем за ипотеку платить. Но вот 40% пришлось сразу отдать. Эти деньги – зарплата мужу, которую мы не тратили", – рассказывает женщина.

Анна Лаевская уверена: если хотя бы половина соглашений, которые планируют заключить в этом году, действительно придется на первичный рынок, это может существенно стимулировать отрасль. В правительстве уверены: если застройщики ощутят рост спроса и будут активнее строить, это будет стимулировать развитие экономики. Строительство имеет большой мультипликатор: эта сфера дает рабочие места, поддерживает производство материалов и т.п.

"Количество запросов по участию в "єОселя", особенно на старте программы, было очень большим. Поток лиц, интересующихся условиями льготного займа на жилье, не прекращается до сих пор. Однако мы советуем, прежде чем обратиться в отдел продаж застройщика, убедиться, что вы действительно можете участвовать в программе", – говорит представитель "Интергал-Буд".

Кто сможет оформить "єОселю" и что делать

Под 7% годовых "єОселю" могут получить почти все украинцы. Есть всего несколько ограничений: у вас должно быть не более 52,5 квадрата недвижимости в собственности (плюс 21 квадрат на каждого члена вашей семьи), вы не можете находиться под санкциями. Кроме того, вам должно быть не меньше 21 года. А на момент выплаты ипотеки вам не может быть больше 65 лет. Если ваше жилье в оккупации или в районе военных действий, то не имеет значения, какая у него площадь.

Но банки проверят ваши документы. В некоторых случаях отказать могут из-за отсутствия официального дохода. Некоторые банки согласны предоставлять ипотеку даже с невысоким официальным доходом, но в таком случае просят увеличить первый взнос (минимальный размер его составляет 20%). К примеру, если вы получаете минималку, одни банки могут отказать вам из-за низкого дохода, другие – увеличить первый взнос. Окончательное решение, расчет вы можете получить только подав заявку. Риски каждый банк оценивает по-своему, так что один банк может вам отказать, а другой – предложить сотрудничество.

В то же время, ставка в 3% годовых доступна только для отдельных категорий: военнослужащих, медицинских, педагогических и научных работников. Кредит предоставляется сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом в 20%.

Есть ограничения и по стоимости квартиры, которую вы хотите купить. Она не должна превышать среднюю стоимость постройки жилья в регионе. Для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова действует коэффициент 2,5. Для областных центров – 2, для городов с населением от 100 тыс. до 300 тыс. человек – коэффициент 1,75. К примеру, врач в Виннице имеет право на льготную ипотеку с 3% годовых.

К примеру, врач в Виннице имеет право на льготную ипотеку под 3% годовых. В этой области средняя стоимость строительства – 15 431 грн за квадрат. Но для областного центра действует коэффициент 2, то есть стоимость квартиры может достигать 30 862 грн за квадрат. Для одного человека максимальная площадь квартиры должна достигать 52,5 квадрата, а стоимость – 1,6 млн. Первый взнос (от 20%) – 324 тыс. грн, а ежемесячно нужно будет платить около 7 тыс. грн. Столько же стоит в Виннице аренда квартиры.

Итак, если вы хотите воспользоваться "єОселя":

зайдите в "Дію" и подайте заявку в течение суток в "Дії" вы получите предложения от банка; в разделе "Предложения" выберите один из банков; в выбранный банк подайте свои документы. И хотя требований к доходу нет, банк должен убедиться в вашей платежеспособности. Ваш официальный доход должен позволить вам платить ежемесячный взнос; получив предварительное согласие от банка, выбирайте жилье; убедитесь, что продавец согласен на "єОселя" (с застройщиками проблем скорее всего не будет, а вот физлица не всегда согласны получать плату за квартиру на банковский счет в гривне, а банк только так предоставляет средства); возвращайтесь в банк уже после того, как выбрали жилье. Заключайте договор с банком и договор купли-продажи. кредитные средства будут переведены на счет продавца квартиры. Вы станете собственником жилья, а банк – ипотекодержателем.

Кредиты выдают банки:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

"Скай";

"Глобус";

Укрэксимбанк;

"Сенс".

Абсолютное большинство сделок (3183) – в "Ощаде". На втором месте – также государственный "Приват" (2147). В то же время "Сенс" по состоянию на февраль выдал только 8 кредитов в рамках программы "єОселя".

"После того как потенциальный заемщик убедится, что может претендовать на льготную ипотеку, ему достаточно подать заявку в Дії. Это достаточно простая процедура. Предварительное заявление, сформированное в приложении, поступит в банки. Имея предварительное положительное решение о предоставлении ссуды от финучреждения и зная предельную сумму кредита, можно начинать искать жилье. Вот в этот момент и следует обратиться непосредственно к продавцу недвижимости", – советует коммерческий директор "Интергал-Буд".

Несмотря на полномасштабную войну, по данным НБУ, объем предоставленных ипотечных кредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом вырос почти в пять раз. Это позволяет украинцам получить доступное жилье, а застройщикам – рассчитывать на стабильный спрос.