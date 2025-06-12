Украинский банк и платформа Nazovni вместе помогут украинскому бизнесу

Государственный Sense Bank и международная платформа экономической дипломатии Nazovni провели совместный форум "Открытый диалог бизнеса и банка: как различные инструменты помогают бизнесу во внешней экономической деятельности", во время которого объявили об объединении усилий для помощи украинскому бизнесу во внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили финансисты на своем официальном сайте. Согласно сообщению, событие состоялось 5 июня в Sense Hub Kyiv.

Спикерами события стали Алла Лисовская, директор мебельной компании Tivoli, Алла Петриченко, основательница Shop-Express, Денис Гарасюта, член правления ЭКА и Вячеслав Шамрай, адвокат, доктор юридических наук, профессор КНУ им.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова во время своего выступления отметила, что именно такой формат мероприятий способствует реальному развитию отношений клиент - банк.

"Мы как банк, часто задаемся вопросом: в чем именно нуждаются бизнесы, которые ведут внешнеэкономическую деятельность? Каких именно инструментов, в том числе и финансовых, им не хватает? Чтобы найти ответы, мы совместно с Nazovni провели форум "Открытый диалог бизнеса и банка: как различные инструменты помогают бизнесу во внешнеэкономической деятельности". Это событие станет отличным стартом для дальнейшего плодотворного сотрудничества наших организаций и поможет украинскому бизнесу покорять новые рынки", - отметила госпожа Шумунова.

"Для украинского бизнеса крайне важно иметь поддержку при выходе на новые рынки. Мы создали Nazovni как платформу для реализации таких возможностей, предоставляющую аналитику, профессиональные контакты и экспертную помощь. Nazovni активно работает над расширением спектра услуг для экспортеров, которые вскоре будут доступны", - отметил ВладиславРезников, CEO Nazovni.

Напомним, ранее в этом месяце Sense Bank стал главным партнером в финансировании и кредитовании проектов по термомодернизации города Новояворовск, подписав меморандум о сотрудничестве с администрацией города.