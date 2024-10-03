Украинские производители значительно нарастили объемы экспорта: в лидерах – металлурги

Украинские экспортеры увеличили физические объемы продаж своих товаров на 36,2% в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В целом экспортировали 99,3 млн тонн.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"За последние три квартала мы экспортировали почти 99,3 млн тонн продукции на сумму $28,9 млрд., что на 6% больше, чем за предыдущий период прошлого года. Положительна динамика экспорта в сентябре по сравнению с августа текущего года. Есть самая большая за квартал выручка – $3,2 млрд. То есть, растет экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью", – отметила Свириденко.

В свою очередь заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка подчеркнул, что хорошие показатели наблюдаются в металлургии по результатам 9 месяцев 2024 года. В частности, значительно вырос экспорт полуфабрикатов из железа – 1,5 млн тонн, +65,5% к аналогичному периоду прошлого года, плоского проката – 1,1 млн. тонн, +86,2%, труб – 338 тыс. тонн, +52 ,2% и железной руды – 25,2 млн тонн: здесь рост составил +99,6%.

Как известно, в 2024 году Украина вернула часть утраченных позиций на глобальном рынке железорудного сырья. За первые 8 месяцев года на экспорт было отправлено 23,3 млн т сырья – это почти столько же, как за весь 2022 год, и существенно больше, чем в 2023 году. Нынешние темпы экспорта практически в 2 раза выше, чем в прошлом. За первые 8 месяцев 2024 г. экспортеры принесли в Украину уже более 2 млрд долл валютной выручки.

Объем капитальных инвестиций в секторе "Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" также значительно возросло: по итогам 2023 года инвестиции составили почти 10 миллиардов гривен, что на 55,8% больше по сравнению с 2022 годом.