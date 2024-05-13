Украинские металлурги с начала года наполнили госбюджет на миллиард долларов

Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 16,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 959 млн долларов.

Это следует из данных Государственной таможенной службы.

Так, на черные металлы за этот период пришлось 7,14% от общего объема поступлений от экспорта товаров. В апреле поступления от экспорта черных металлов составили 207 долларов.

В то же время экспорт метизов за тот же период снизился на 8,1% – до 306 млн долларов. В апреле они экспортированы на 77 млн долларов. В то время как импорт метизов за этот период вырос на 47,2%, до 326 млн долларов.

Как известно, украинская металлургия понесла огромные потери во время вторжения России. К 2014 году в стране насчитывалось двенадцать предприятий, выплавлявших сталь. Сейчас их осталось только шесть, и только пять продолжают работать. Среди основных вызовов, с которыми сейчас сталкиваются металлурги, – нестабильность логистики и кадровый голод, вызванный мобилизацией и оттоком кадров.

Для наращивания объемов производства предприятиям нужна европейская поддержка – в частности, в вопросе санкций в отношении российского металлургического сырья, которое на рынке ЕС могут заместить украинские производители. Также важна государственная поддержка – в частности, в вопросах валютного регулирования и возмещении НДС.