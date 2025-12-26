Украинская промышленность теряет позиции на мировых рынках из-за тарифов госмонополистов – СМИ

Украинские промышленные предприятия в 2025 году будут работать в условиях роста тарифов на электроэнергию и природный газ. Решение НКРЭКУ по повышению уже приняты, а наибольшую нагрузку почувствуют энергоемкие отрасли, в частности металлургия и горнодобывающий сектор. Из-за этого ожидается дальнейшее падение объемов производства, а затем – снижение поступлений в бюджеты всех уровней.

В начале декабря НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии и диспетчеризацию на 2025 год. Впоследствии регулятор утвердил и повышение тарифов на распределение природного газа для операторов газораспределительных сетей. Дополнительным фактором риска для отрасли является также инициатива Укрзализныци по повышению грузовых тарифов на 37%.

Последствия этих решений в первую очередь скажутся на промышленных потребителях: как заявил генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо, регуляторная среда не способствует развитию отрасли. По его словам, естественные монополии перекладывают свои убытки на бизнес из-за повышения тарифов, тогда как металлургические компании не могут компенсировать эти расходы из-за мирового ценообразования на сталь. Он также сообщил, что совокупные чистые убытки предприятия в 2022–2024 годах достигли почти $2,1 млрд – в значительной степени из-за роста тарифов на электроэнергию.

Директор GMK Center Станислав Зинченко в свою очередь подчеркнул: вопрос энергоснабжения является критическим для горно-добывающей отрасли, где затраты на электроэнергию могут составлять до 60% себестоимости железорудного концентрата.

Так, в 2025 году Криворожский железорудный комбинат работал с нагрузкой 10–20% от довоенных объемов. А в 2024 году был остановлен Ингулецкий ГОК – предприятие не могло обеспечить конкурентную себестоимость продукции из-за высокой стоимости электроэнергии, ее доставки, а также железнодорожных и портовых тарифов.

По прогнозам Зинченко, в 2025 году экспорт железной руды может сократиться на 8–10%, а в 2026-м – еще на 5%. Производство стали в 2025 году может снизиться на 4–5%, тогда как в 2026 году ожидается, в лучшем случае, сохранение текущих объемов.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий и грузового тарифа Укрзалізниці, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.