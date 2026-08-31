Украинская памятная монета вошла в десятку лучших в мире: как она выглядит. Фото

В этом году украинская памятная монета "Держим строй!" победила в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в десятку лучших монет мира по итогам престижного международного конкурса "Монета года". Эта монета была введена в оборот 24 февраля 2025 года по случаю третьей годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины. Результаты конкурса объявили 27 августа 2026 года во время Всемирной выставки денег в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США).

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что международное признание украинских памятных монет – это признание силы наших символов и смыслов.

"Монета "Держим строй!" рассказывает миру о сотнях тысяч военных, которые стоят на защите Украины. Это призыв к объединению на всех самых горячих участках, где продолжается борьба Украины. Искренне благодарю художника Андрея Сагача, который сумел воплотить эту историю в художественном образе, нашедшем отклик в сердцах далеко за пределами Украины. Горжусь тем, что украинская нумизматика в очередной раз подтверждает свой высокий уровень и достойно представляет наше государство на международной арене", – сказал он.

Что известно о монете

Памятная монета "Держим строй!" посвящена несокрушимости украинских военных, самоотверженно защищающих Родину, и объединению всех украинцев на пути к справедливому миру. Она имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе монеты изображены украинские защитники, соединившие руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Эта композиция подчеркивает сплоченность перед боем, готовность к защите родной земли. На заднем плане схематично изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие тризуб.

На реверсе продолжена тематика аверса – изображены воины, уверенно идущие в наступление. В верхней части монеты полукругом расположена надпись "ТРИМАЙМО СТРІЙ", а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинской армии. За спинами воинов – надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и жертвуют ради достижения мира.

Художник – Андрей Сагач. Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демяненко.

Как проходил конкурс

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс состоялся уже в 43-й раз.

Международные эксперты определяли победителей среди около 600 монет из 41 страны мира, выпущенных в 2025 году. На первом этапе они отобрали 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых вошли две украинские памятные монеты:

– "Держим строй!" (нейзильбер, номинал 5 гривен, художник – Андрей Сагач) – в номинации "Самая вдохновляющая монета";

– "Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко" (серебро, номинал 10 гривен, художник – Андрей Сагач) – в номинации "Самая художественная монета".

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Монета будет посвящена 25-летию визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину.

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