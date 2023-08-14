Украине нужно полное разблокирование портов, принимать зерновое соглашение не имеет смысла – PISM

Международному обществу следует прорывать российскую блокаду украинских морских портов, а не пытаться договариваться с Россией.

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Такое мнение высказали эксперты польского Института международных отношений (PISM) Даниэл Шлеговский и Марцин, пишет Минпром.

Польские исследователи говорят, что возвращение к зерновому соглашению не изменило бы ситуацию в Черном море принципиально. Они напоминают, что Россия еще за несколько дней до нападения на Украину в феврале 2022 г. "под предлогом военных учений существенно ограничила судоходство в северо-западной части Черного моря, введя фактическую морскую блокаду Украины".

Вскоре после начала вторжения Россия полностью закрыла эту часть Черного моря, заявив, что любые суда в этом районе, включая коммерческие, будут считаться террористической угрозой.

Таким образом, Россия сделала невозможным доставку оружия морем, увеличила стоимость и сложность его доставки и подорвала экономические возможности самой Украины, которая до войны вывозила морем 2/3 своего экспорта, на общую сумму более 45 миллиардов долларов.

"Соглашение о зерне, за исключением экспорта сельскохозяйственной продукции, фактически позволило России создать морское эмбарго в отношении Украины под эгидой ООН, что позволило России в одностороннем порядке заблокировать международный морской путь", – говорят исследователи.

Они убеждены, что возобновление зернового соглашения снова даст России возможность контролировать коммерческое судоходство, направляющееся в/из украинских портов, и таким образом еще больше саботировать украинский экспорт.

В то же время, говорят они, "общей целью должен быть окончательный прорыв российской блокады и эффективная защита морской торговли через Черное море в украинские порты".

В своей статье Шлеговский и Пиотровский говорят, что системным решением могло бы стать формирование международной коалиции для конвоя торговых судов, обеспечивающей сопровождение кораблей, направляющихся в украинские порты. Такую коалицию могли бы, по их мнению, создать страны, заинтересованные в восстановлении морской торговли с Украиной, и те украинские партнеры, у которых есть соответствующие возможности.

Эксперты также говорят, что Украине нужно предоставить возможность защищать свои порты от воздушных нападений России. В то же время они предлагают увеличить дипломатическое давление на Россию, чтобы она не рискнула нападать на торговые суда, а в случае, если такое произойдет, заблокировать всю морскую торговлю с Россией в Европе. Кроме этого, польские эксперты говорят, что решающее значение будут иметь средства противодействия морским минам, подводным лодкам и беспилотникам разных классов.

Также Украине нужны вертолеты сил специальных операций и береговой охраны. Для защиты портов и кораблей Украине потребуются и системы береговой обороны с большой дальностью действия и многоцелевые реактивные истребители, которые будут включать пакеты вооружения против надводных и подводных кораблей. Но главное, по мнению исследователей, изменить сам подход – из уговоров России в противодействие ей, тогда изменится и арсенал средств.