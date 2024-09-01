Украина ввела новые санкции: в список попали 150 субъектов в России и коллаборанты

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против партнеров авиационной отрасли государства-агрессора России. Также под новые ограничения попали коллаборанты, решившие работать на агрессора.

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Об этом глава государства сообщил в обращении к украинскому народу и миру в воскресенье, 1 сентября, в конце 921-го дня войны. По словам Зеленского, в списке – около 150 субъектов – юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России.

"Также еще один пакет санкций против коллаборантов. Тех, кто выбрал работать на зло – на войну. И задача для всех представителей Украины – делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми", – добавил президент.

Напомним, что в конце августа масштабный пакет санкций против России ввели Соединенные Штаты Америки. В список Вашингтон внес около 400 человек и фирм, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой.

В частности, в ограничительные списки внесены российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники, а также компании, обслуживающие потребности российского ВПК – вместе с их владельцами и менеджментом.

Российские пропагандистские издания жалуются, что из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через пару месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже самый крупный союзник РФ – Китай.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский продлил санкции СНБО против ряда украинских, а также иностранных компаний – всего в списке их 86. Также ограничения введены против Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды".

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