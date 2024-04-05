Зеленский продлил санкции против "короля контрабанды" и десятков компаний: кто в списке

Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции СНБО против ряда украинских, а также зарубежных компаний – всего в списке их 86. Также ограничения введены против Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды".

Об этом говорится в указе президента от 4 апреля. Кроме того, санкции продлены против других лиц, подозреваемых в контрабанде. В частности:

гражданина Румынии и Украины Александра Еримичука;

гражданина Румынии и Украины Юрия Кушнира;

гражданина Украины Ореста Фирманюка;

гражданина Украины Виктора Шермана;

гражданина России и Украины Андрея Попова;

гражданина России и Республики Армения Араика Амирханяна.

Санкции применяются на срок от 3 до 10 лет. Они предусматривают, в частности:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

запрет на вывод капиталов из Украины;

запрет деятельности на территории Украины.

Попали под ограничения и 86 компаний, связывающих с топ-контрабандистами Украины. Среди них большинство украинских фирм, однако, есть и "представители" России и Китая.

Кроме того, 2 компании зарегистрированы во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. А 3 – в Севастополе.

Ко всем компании санкции применены на срок от 3 до 10 лет. Они предусматривают, среди прочего:

блокирование активов;

полное прекращение торговых операций;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

запрет на участие в приватизации.

Дело "короля контрабанды" Альперина снова открыто

Ранее же Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила закрытие дела подсанкционного одесского бизнесмена, "короля контрабанды" Вадима Альперина, 14 апреля 2021 года лишенного гражданства Украины. Речь идет о масштабных злоупотреблениях на таможне, а также создании преступной организации, которые расследовались с 2019 года. Теперь дело начнут слушать заново – начиная с первой инстанции ВАКС.

"22 марта 2024 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение коллегии судей ВАКС от 12.10.2023 (именно тогда закрыли дело Альперина. – Ред.) о закрытии на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины дела о коррупции на таможне в отношении 6 человек, коррупционные деяния которых в 2016-2017 годах во время растаможки товаров, импортируемых в Украину, нанесли государству ущерб на сумму более 60 млн грн. Заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокурора САП и направил вышеуказанное дело повторное рассмотрение в ВАКС", – говорится в сообщении Специальной антикоррупционной прокуратуры.

При этом имя Альперина в релизе не упоминается, однако, по данным журналиста Олега Новика, речь идет именно о деле одесского бизнесмена. На это также указывают даты, упомянутые в релизе САП.

Суд закрывал уголовное производство по делу Альперина в октябре 2023 года решением коллегии судей в том же составе: председательствующий Александр Семенников, судьи Андрей Никифоров и Дмитрий Михайленко. Причиной было истечение срока досудебного расследования после сообщения о подозрении.

Напомним, по версии обвинения, Альперин создал и возглавил преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Следствие утверждает, что компании из орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам.

В таможенных декларациях при этом указывали заниженную стоимость товаров. После этого таможенники отказывали в этих декларациях из-за ложной стоимости груза и с нарушениями корректировали стоимость товаров, что становилось основанием для отмены таких действий через суд.

В результате товары все же ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а компаниям возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. Эта схема на Киевской и Одесской таможнях стала одной из самых масштабных в Украине и нанесла государству многомилионные убытки.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 года в Украине провели обыски на складах и в офисах компаний, подконтрольных Альперину. По данным правоохранителей, бизнесмен, несмотря на санкции, продолжал координировать уклонение от налогов, отмывание денег и контрабанду в Украине.

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