Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов обвалился на 76%

Украинские металлургические предприятия в августе 2026 года резко сократили экспорт стальных полуфабрикатов. Отгрузки сократились на 76% по сравнению с июлем и на 71% в годовом исчислении – до 26 тыс. тонн.

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Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

Больше всего сократились поставки в Болгарию. В августе Украина экспортировала туда всего 3 тыс. тонн полуфабрикатов – это в 31 раз меньше, чем в июле, и в семь раз меньше, чем в августе 2025 года. Экспортная выручка в августе сократилась на 73% м/м и на 63% г/г – до $15,3 млн.

Основными рынками за восемь месяцев были Болгария – 386 тыс. тонн, Польша – 120 тыс. тонн и Турция – 111 тыс. тонн. Ранее стало известно, что в августе Украина также полностью остановила экспорт товарного чугуна из-за блокады черноморских портов – отгрузки упали до нуля. Если же порты не будут разблокированы в ближайшее время, потери будут значительно тяжелее: по оценкам Украинского национального комитета Международной торговой палаты, Украина может потерять около $10 млрд ВВП, $17 млрд экспортной выручки и еще $8,5 млрд налоговых поступлений. Более 30 млн тонн агропродукции не поступят на мировые рынки.