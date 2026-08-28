Украина теряет до $200 млн ежемесячно из-за закрытых портов и новых ограничений ЕС в металлургии — СМИ

Российские удары по металлургическим заводам "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" совпали с блокировкой морской логистики, железнодорожного сообщения, квотами ЕС и CBAM. Из-за совокупности этих факторов выпуск стали в Украине может сократиться примерно на 30–40%, а железной руды – на 40%, пишет The Page со ссылкой на оценки аналитиков.

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По оценке GMK Center, только из-за сокращения морского экспорта продукции ГМК Украина уже недополучает около $150–200 млн экспортной выручки ежемесячно.

Проблема усугубилась после августовских атак на два ключевых металлургических предприятия. После удара 11 августа остановилась "Запорожсталь", которая в 2025 году обеспечила более 43% украинского производства стали. Через пять дней ракеты поразили "АрселорМиттал Кривой Рог", где были повреждены энергетическое и доменное производство и частично остановлены процессы.

В то же время потери возникают и на предприятиях, которые не подверглись прямым разрушениям. Из-за проблем с морским экспортом Южный ГОК приостановил добычу, а другие криворожские ГОКи "Метинвеста" в августе могут сократить производство примерно на 30% по сравнению со средним уровнем 2025 года.

Море имеет критическое значение для отрасли из-за структуры экспорта. По оценке GMK Center, через черноморские порты проходило около 50% экспорта железной руды, около 95% чугуна и примерно половина стальной продукции.

Полностью заменить эти маршруты железной дорогой и европейскими портами невозможно. Альтернативные направления имеют более низкую пропускную способность и значительно более дорогую логистику. Для массовых грузов, таких как руда, дополнительные транспортные расходы могут полностью лишить экспорт экономического смысла.

Ситуацию усугубляет и рост затрат на железнодорожные перевозки. С августа грузовые тарифы "Укрзализныци" повысили на 30%, а по оценке "Метинвеста", из-за перехода на сухопутные маршруты доля железнодорожных расходов в себестоимости металлургической продукции уже выросла в 2–3 раза.

Одновременно сузился и доступ к европейскому рынку. Новые квоты ЕС сократили возможности экспорта украинской стали примерно на 60% по сравнению с фактическими объемами 2025 года. Дополнительным барьером стал CBAM, потенциальный платеж по которому оценивается в €50–100 за тонну стали.

Порты нужны металлургам не только для экспорта. После потери угольной базы Покровска около 80% импорта коксующегося угля поступало по морю. Перенаправление этих поставок через европейские порты и по железной дороге может примерно вдвое увеличить логистические расходы и поднять конечную стоимость угля примерно на 15%.

Таким образом, отрасль одновременно теряет производственные мощности – из-за российских ударов, дешевую морскую логистику – из-за блокировки портов, и часть внешних рынков – из-за квот и CBAM.

В компаниях отрасли считают первоочередной задачей возобновление безопасной работы черноморских портов. Также для спасения отрасли необходимы пересмотр железнодорожных тарифов, смягчение действия CBAM для Украины, расширение квот ЕС, компенсация части затрат на альтернативную логистику и поддержка восстановления крупных промышленных предприятий.

Как известно, за 5 лет крупнейшие металлургические предприятия уплатили налогов и сборов на сумму более 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырьмя металлургическими компаниями составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Однако в случае постоянного роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзализныци", и дальнейшей блокировки портов бюджет рискует лишиться источника дохода.