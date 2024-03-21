Украина получила от Канады $1,5 млрд: деньги пойдут на социальные программы
Украина в четверг, 20 марта, получила от правительства Канады новый транш экономической помощи. Оттава передала Киеву 1,5 млрд долларов (2 млрд канадских долларов).
Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства также рассказал, на что будут потрачены эти средства.
По его словам, деньги от Канады поможет правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам.
Шмыгаль добавил, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет около 7 млрд канадских долларов.
"Благодарны канадскому народу и правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Канаде ратифицировали обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной. В сентябре прошлого года во время визита в Оттаву президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение, охватывающее теперь не только торговлю товарами, но и услугами, инвестициями и телекоммуникациями.
Как сообщал OBOZ.UA, глава Минобороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава предоставит в рамках чешской инициативы по закупке партнерами снарядов для Украины более 40 миллионов долларов. Это позволит доставить в Украину несколько тысяч артиллерийских боеприпасов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!