Украина получила от Канады $1,5 млрд: деньги пойдут на социальные программы

Украина в четверг, 20 марта, получила от правительства Канады новый транш экономической помощи. Оттава передала Киеву 1,5 млрд долларов (2 млрд канадских долларов).

Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства также рассказал, на что будут потрачены эти средства.

По его словам, деньги от Канады поможет правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам.

Шмыгаль добавил, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет около 7 млрд канадских долларов.

"Благодарны канадскому народу и правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Канаде ратифицировали обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной. В сентябре прошлого года во время визита в Оттаву президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение, охватывающее теперь не только торговлю товарами, но и услугами, инвестициями и телекоммуникациями.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Минобороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава предоставит в рамках чешской инициативы по закупке партнерами снарядов для Украины более 40 миллионов долларов. Это позволит доставить в Украину несколько тысяч артиллерийских боеприпасов.

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