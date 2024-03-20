Канада ратифицировала обновленное соглашение с Украиной: торговля будет проходить по новым правилам

В Канаде ратифицировали обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной, документы подписали во время визита в Оттаву президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как отмечается на сайте Сената, в Палате общин соглашение прошло первое чтение 17 октября. В Сенате законопроект прошел 6 февраля 2024 года, и сегодня, 20 марта, состоялось последнее чтение. О ратификации также сообщили на странице Сената в соцсети X (бывший Twitter). Соглашение еще должна ратифицировать Украина.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было заключено еще в 2017 году и позволяло странам отменить или снизить пошлины на большинство товарных позиций. В сентябре прошлого года во время визита в Оттаву президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение, охватывающее теперь не только торговлю товарами, но и услугами, инвестициями и телекоммуникациями.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля-2024 года пленарное заседание FATF подтвердило потенциальные риски РФ для международной финансовой системы. Остановка членства РФ в организации была продолжена, однако страна-агрессор пока не попала в черный список FATF, несмотря на усиление связей РФ с Северной Кореей и Ираном.

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