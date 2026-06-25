Украина открывает широкие возможности для международных инвесторов в энергетике, – Тимченко в интервью The Kyiv Independent

Иностранные инвесторы уже сейчас могут воспользоваться финансовыми преимуществами энергетического сектора Украины.

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Об этом в своей колонке для The Kyiv Independent написал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он рассказал, что, несмотря на войну, ДТЭК продолжает инвестировать в украинскую энергетику. "Непрекращающиеся атаки вынуждают нас восстанавливать существующую инфраструктуру, одновременно ускоряя строительство новой и более прочной для нейтрализации угрозы со стороны России", – подчеркнул глава ДТЭК.

Сейчас компания завершает строительство крупнейшей в Украине ветроэлектростанции (ВЭС) и сразу после этого приступит к строительству еще более крупной ВЭС.

Тимченко добавил, что иностранные инвесторы также могут воспользоваться сильными сторонами энергетической отрасли Украины.

В частности, Украина может предложить иностранным инвесторам крупнейшие газохранилища на континенте и вторые по объемам запасы газа.

Кроме того, в Украине имеется значительный потенциал для быстрого увеличения объемов ветровой и солнечной генерации, что обеспечит важный источник низкоуглеродной энергии в следующем десятилетии.

"Для инвесторов и иностранных правительств финансовые и стратегические преимущества энергетического сектора Украины не только очевидны. Ими также можно воспользоваться уже сегодня", – подытожил Тимченко.

Ранее он заявлял, что сейчас инвестиции в Украину – это инвестиции в энергобезопасность Европы.