Украина нуждается в демонополизации газового сектора для роста добычи и инвестиций – Национальная добывающая ассоциация

Монополизация газового сектора и чрезмерное государственное регулирование сдерживают развитие добычи газа в Украине, тогда как демонополизация, корпоратизация и дальнейшая приватизация могут стать основой для привлечения инвестиций и усиления позиций Украины на европейском газовом рынке.

Об этом заявила основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

По ее словам, нынешняя модель функционирования газового сектора создает ограничения для развития рынка и не позволяет в полной мере реализовать потенциал украинской газодобычи.

"Монополизация сектора и чрезмерное влияние государственного регулирования сдерживают развитие добычи и не создают достаточных стимулов для инвестиций", - отметила Оринчак.

Она подчеркнула, что Украина имеет потенциал для наращивания собственной добычи газа и усиления роли на европейском энергетическом рынке.

"Украина способна существенно увеличить добычу газа, однако для этого необходимы структурные изменения в секторе и открытие рынка для конкуренции", - отметила основательница Ассоциации.

По словам Оринчак, одним из ключевых элементов трансформации должна стать демонополизация и разделение НАК "Нафтогаз Украины".

"Демонополизация, корпоратизация и дальнейшая приватизация газового сектора должны создать условия для более эффективной работы рынка, прихода частного капитала и развития добычи", - отметила она.

В то же время Оринчак подчеркнула, что трансформация сектора важна не только для внутреннего рынка, но и для интеграции Украины в европейское энергетическое пространство.

"Речь идет о создании конкурентного рынка, который позволит Украине стать весомым игроком европейского газового рынка", - резюмировала она.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что ключевым условием полноценного выхода Украины на внешние рынки является либерализация газового сектора