Украина нарастила экспорт лома еще на 45%: основным 'перевалочным пунктом' остается Польша

Экспорт лома черных металлов из Украины за январь-ноябрь 2025 года вырос на 45,3% в годовом измерении, до 380,16 тыс. тонн. Этот объем уже превысил общий показатель отгрузок за весь 2024 год, пишет GMK Center.

Видео дня

Основным направлением экспорта остается Польша: за 11 месяцев на польский рынок было поставлено 68,5% от общего объема экспорта. Это на 38,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина на протяжении нескольких лет пытается ограничить отток металлолома для обеспечения сырьем внутренней металлургии. С 2015 года государство постепенно повышало экспортную пошлину, и сейчас она составляет €180/т в 2021 году. Однако после 2022 года экспорт снова начал расти, в том числе – из-за схем транзита украинского лома через страны ЕС: лом везут сначала в европейские страны, с которыми пошлины не применяются, а уже потом – переправляют в Турцию и даже пророссийский анклав ПМР в Молдове.

Параллельно сокращается заготовка лома внутри страны – с довоенных 4–5 млн тонн в год до 1,2–1,5 млн тонн в 2023–2025 годах. Это усиливает дефицит для отечественных металлургических предприятий.

Ранее Opendatabot обнародовал данные, согласно которым государственный бюджет получил лишь 104 гривны с тонны лома, экспортированного из Украины. Это чуть больше, чем цена чашки кофе: при том, что отрасль получила 3,2 млрд грн дохода, она заплатила лишь 4,6 млн грн налогов.

Статистика выглядит абсурдно: компания с 1 работником экспортирует 3 тысячи тонн лома, а восемь трейдеров, которые обеспечивают 70% экспорта, показывают лишь 22% выручки и платят минимальные зарплаты.