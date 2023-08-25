Украина на море делает шаги, которые должны обеспечить деблокаду портов для всех видов продукции, – Забловский

Учитывая, что Зерновой коридор то работает, то не работает, и превратился в оружие шантажа со стороны России, Украина ищет собственные пути для возобновления морского экспорта. Одним из таких путей стало открытие морского фронта и атаки на российские корабли, и эти шаги довольно успешны. Об этом рассказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

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"Многие мировые лидеры сейчас присоединились к переговорам по возобновлению работы по крайней мере зернового коридора. Но Украина делает ставку на то, что это может не состояться. А во-вторых – наша задача максимум это полная деблокада портов для всех товаров. Поэтому мы тоже идем на шаги , связанные с обеспечением торговых коридоров", – пояснил Забловский.

Он подчеркнул, что альтернативы черноморским портам нет, и не только для зерновых, но и для другой продукции, поэтому для Украины, безусловно, главной задачей является обеспечение свободного судоходства.

"Сейчас мы повышаем ставки для того, чтобы склонить или усилить свои переговорные позиции в этом процессе. Ранее мы призывали к обеспечению безопасности кораблей за счет натовских или ооновских патрулей. А сейчас мы усилили свой парк морских дронов, и у нас есть возможность повысить ставки в игре. Ведь мы таким образом создаем основу для того, чтобы обеспечить разблокировку портов и показать, что можем защищать собственные корабли своими силами", - подчеркнул Забловский.

В то же время, он отметил, что для достижения безопасности Украине нужно максимально далеко отогнать российские корабли от наших берегов.

"Атаки на Новороссийск показали, что мы можем. Разумеется, для этого нужно время. Но при условиях, когда международные партнеры не готовы нам оказывать военную помощь в Черном море, у нас не остается других путей для того, чтобы это делать самостоятельно", – резюмировал Забловский.

Напомним, ранее Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, доставлявшему горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань – небезопасны для судоходства.

В свою очередь генерал Сергей Кривонос заявил, что развертывание Украиной морского фронта – это мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли. Теперь наша задача сделать так, чтобы их корабли вообще не выходили из портов, а также провести переговоры с партнерами по конвоированию украинских кораблей силами НАТО.