Украина имеет потенциал стать стратегическим индустриальным партнером Европы благодаря сочетанию ресурсной базы, географического положения и опыта работы в условиях войны.

Об этом говорится в материале CBS News, посвященном роли украинской промышленности в европейской экономике.

Каркасом украинской экономики остается горно-металлургический комплекс, который в довоенном 2021 году обеспечивал более 10% ВВП Украины и около 33% экспорта. Несмотря на четыре года полномасштабной войны, отрасль сохранила значение: в 2024 году ее вклад составил 7,2% ВВП и 15,4% экспорта. По оценке CBS News, устойчивость отрасли базируется на быстрой адаптации бизнеса, децентрализации управления и фокусе на внутренней эффективности.

"Мы потеряли почти 50% бизнеса в Украине. Но, несмотря на все, "Метинвест" остается крупнейшим промышленным игроком страны. Ведь сильное государство невозможно без сильной экономики, а экономика – без мощной промышленности", – говорит генеральный директор "Метинвест" Юрий Рыженков.

По запасам железной руды Украина занимает первое место в Европе, и входит в десятку мировых лидеров. Это создает предпосылки для производства сырья, необходимого для низкоуглеродистой металлургии. Уже сейчас "Метинвест" инвестирует в модернизацию мощностей для выпуска DRI/HBI – железорудного сырья, используемого в "зеленом" производстве стали.

Глобальная ситуация также открывает для Украины дополнительные возможности. Избыточное производство стали в Китае усиливает конкуренцию на рынках ЕС и США, в то время как Европа вводит новые регуляторные механизмы, в частности CBAM, которые делают импорт высокоуглеродистой стали более дорогим. Это повышает спрос на низкоуглеродистую продукцию и сырье, которое может поставлять Украина.

Одним из примеров промышленной интеграции CBS News называет проект Metinvest Adria – завод по производству зеленой стали в Италии, который будет потреблять украинское железорудное и металлургическое сырье. Проект должен укрепить промышленную автономию ЕС и способствовать декарбонизации.

"Украинская перерабатывающая промышленность может стать важным этапом зеленого перехода Европы. Проект Adria это не только о декарбонизации, а модель новой европейской металлургии", – говорит Рыженков.

В CBS News заключают, что Украина способна стать ключевым партнером ЕС в создании цепей добавленной стоимости и производстве зеленой стали. Для этого необходимым условием является привлечение ресурсов Европейского Союза и международных финансовых институтов к послевоенному восстановлению украинской промышленности.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова – один из ключевых налогоплательщиков в Украине: в 2025 году компании "Метинвеста" уплатили 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Также с февраля 2022 года компания вложила в Украину более 28 млрд грн инвестиций, и предоставила почти 10 млрд грн помощи Украине, украинцам и Силам обороны.