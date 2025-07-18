Украина может стать ключевым экспортером чистой энергии в ЕС, – гендиректор ДТЭК Тимченко

Украина имеет потенциал стать ключевым экспортером чистой энергии в Европейский Союз.

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Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию Forbes.

"Сочетание атомной и зеленой энергетики делает Украину одним из ключевых поставщиков чистой энергии для Европы – то, что сейчас там крайне необходимо", – сказал он.

Тимченко пояснил, что в этом контексте Украина имеет уникальные преимущества. В частности, в стране проще регулирование, чем в Европе, что позволяет быстрее строить новые мощности.

Он добавил, что сейчас Украина имеет около 650 МВт экспортных мощностей, что является малой долей от потенциала.

"Расширение пропускной способности требует сотрудничества с ENTSO-E и реконструкции старых линий передачи, что могло бы в разы повысить экспортный потенциал. Почему это важно для Европы? Потому что Украина уже сегодня должна быть частью новой архитектуры энергобезопасности ЕС, и это должно учитываться в стратегических планах", – подчеркнул Тимченко.

Напомним, ранее Тимченко победил в номинации "Лидер инвестиций в восстановление" в рейтинге "ТОП-50 CEO".