Украина может потерять европейские рынки сбыта, если не договорится об отсрочке по СВАМ, – Колесникова

Через механизм CBAM Евросоюз хочет стимулировать декарбонизацию промышленности и энергетики, но на практике он уже сегодня существенно усложняет экспорт в ЕС, создавая дополнительные административные и финансовые барьеры. То, что несмотря на большую войну, Украине не предоставлено никаких специальных условий или послаблений, является несправедливым, поэтому правительство должно продолжать переговоры с ЕС.

Такое убеждение высказала председатель отраслевого совета Федерации металлургов Елена Колесникова.

Наше право на отсрочку действия СВАМ предусмотрено положениями статьи 30(7) Регламента ЕК, напомнила она. Украина фактически соответствует всем определенным в этом положении критериям, которые являются основанием для применения послаблений, но они не были нам предоставлены.

Она пояснила, что для сохранения присутствия на европейских рынках, предприятия ГМК вынуждены брать на себя дополнительные риски и расходы, связанные с СВАМ. Но, в отличие от других крупных производителей стали, украинские предприятия не имеют возможности перераспределять продукцию между разными рынками в зависимости от уровня углеродных выбросов.

"Если Украина не получит специальные условия, которые позволят нашим экспортерам получить содействие в реализации инвестиционных проектов по декарбонизации, мы на горизонте 5 лет проиграем производителям из Турции и Китая, у которых нет войны. Текущее решение ЕС по СВАМ к Украине является несправедливым и должно быть пересмотрено. Поэтому первое, что бизнес просит у государства, это продолжать диалог с Еврокомиссией о применении к Украине специальных условий", – отметила Колесникова.

В долгосрочной перспективе для Украины и ГМК в частности рынок ЕС является стратегическим, поэтому декарбонизация является безальтернативной. Но переход на "зеленые" технологии требует значительных инвестиций. Сегодня предприятия работают в условиях войны: обстрелы, дефицит электроэнергии, нехватка персонала и оборотных средств, все ресурсы направляются на сохранение производства и содержание рабочих коллективов. Дополнительно, большинство предприятий ГМК размещены в зонах повышенного военного риска, что фактически делает невозможным привлечение долгосрочного дешевого кредитного финансирования на зеленые проекты, напомнила эксперт.

"Украина последовательно поддерживает Европейский зеленый курс и гармонизирует экологическое законодательство. В этом контексте чрезвычайно важна проактивная позиция государства в переговорах с Еврокомиссией о присоединении украинских предприятий к общеевропейским механизмам финансирования декарбонизации на правах полноправного участника", – резюмировала эксперт.

Как известно, в новом предложении Еврокомиссии по усилению механизма CBAM до сих пор не предусмотрено исключения для Украины, несмотря на войну. В ЕК заявили, что влияние CBAM на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности, говорит директор GMK Center и глава Комитета промышленной экологии EBA Станислав Зинченко: Украина остается крупнейшим экспортером CBAM-товаров в ЕС по физическим объемам. В целом же CBAM-товары обеспечивают около 2% украинского ВВП.

Ранее посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский заявил, что несмотря на формальный отказ Еврокомиссии отсрочить введение экопошлины CBAM для Украины, мы все еще имеем полное и законное право на такую отсрочку, поэтому должны активизировать переговоры с Еврокомиссией, чтобы это право реализовать.