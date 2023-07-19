Украина и ООН подписали меморандум об увеличении помощи: на что пойдут средства

Украина и ООН подписали меморандум об увеличении помощи. Средства пойдут на восстановление страны после российской войны.

Видео дня

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что выделенные деньги пойдут на страхование от военных рисков, разминирование, энергетическую инфраструктуру и поддержку малых и средних предприятий.

"Сегодня, ПРООН Администратор Стейнер и я подписал меморандум, который позволит ООН расширить свои усилия по оказанию помощи Украине в проектах послевоенного восстановления, включая страхование от военных рисков, разминирование, энергетическую инфраструктуру и поддержку малых и средних предприятий", – заявил Кулеба.

К слову, в Украине планируют восстановить Каховскую ГЭС, которую взорвали российские оккупанты. Правительство приняло решение о запуске соответствующего экспериментального проекта.

А в понедельник, 17 июля, правительство Швеции объявило о выделении 584 миллионов долларов на восстановление Украины и проведении реформ в нашей стране, которые помогут проложить путь к членству в ЕС. Прежде всего, средства будут направлены на создание украинской инфраструктуры и учреждений здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан принял решение оказать гуманитарную помощь Украине. Государство выделило нашей стране 7,6 миллиона долларов. Они уйдут на закупку и поставку электрооборудования.