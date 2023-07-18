Азербайджан выделил Украине около восьми миллионов долларов: на что их потратят

Азербайджан принял решение оказать гуманитарную помощь Украине. Государство выделило нашей стране 7,6 миллиона долларов. Они уйдут на закупку и поставку электрооборудования.

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Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев. Об этом сообщает Report.

"Согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству энергетики выделено 7,6 млн долларов США в манатном эквиваленте (валюта Азербайджана – Ред.) на закупку и поставку в Украину электрооборудования для оказания ей гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

Обеспечить финансирование в соответствии с данным распоряжением поручено Министерству финансов Азербайджана.

Как известно, в начале июля текущего года по результатам заседания украинско-азербайджанской Смешанной комиссии о международном автомобильном сообщении, Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины с Агентством наземного транспорта Азербайджана были достигнуты договоренности о квотах разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год.

А в декабре прошлого года и в январе текущего года Украина получила от Азербайджана электростанции и генераторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире национального телевидения Азербайджана выступили в поддержку Украины. Россию назвали агрессором и оккупантом.