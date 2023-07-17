Швеция выделит более полумиллиарда долларов на восстановление Украины: на что их потратят

В понедельник, 17 июля, правительство Швеции объявило о выделении 584 миллионов долларов на восстановление Украины и проведении реформ в нашей стране, которые помогут проложить путь к членству в ЕС. Прежде всего, средства будут направлены на создание украинской инфраструктуры и учреждений здравоохранения.

Видео дня

Заявление сделал министр по вопросам развития и внешней торговли Йохан Форссел. По его словам, средства, которые будут распределены между 2023 и 2027 годами, – это часть недавно разработанной стратегии помощи специально для Украины, сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

Форссел подчеркнул, что данные средства составляют "базу" шведской помощи Украине.

"Это самая крупная и амбициозная двусторонняя стратегия, когда-либо разработанная Швецией. К этому добавятся дополнительные целевые инвестиции. В перспективе мы хотим видеть в Киеве не один, а два сине-желтых флага. Украинский и европейский", – заявил министр.

Также он отметил, что средства будут направлены на создание украинской инфраструктуры и учреждений. В первую очередь, по здравоохранению.

Кроме того, деньги пойдут на расширение доступа Украины к энергии, не содержащей ископаемого топлива, и переход к более экологичным технологиям.

Помимо этого помощь Швеции будет направлена укрепление безопасности и защиты прав человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Швеция в среду, 12 июля, обязались расширять военное сотрудничество. Стороны заключили два оборонные соглашения. В том числе и об обмене секретными данными. Кроме улучшения поставок оборонной техники, в будущем этот шаг предоставит украинским пилотам возможность обучения на истребителях Gripen.