Украина экспортирует незначительные объемы электроэнергии для балансировки энергосистемы — ІСС Ukraine

Восстановление экспорта электроэнергии из Украины в Европу не означает масштабного вывоза электроэнергии из страны. Речь идет лишь о небольших объемах, которые появляются в определенные часы из-за временного профицита генерации.

Видео дня

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

По его словам, первые поставки составляли буквально десятки мегаватт — около 12 МВт в определенные часы, когда в энергосистеме возникает избыток производства.

"Это не "вывоз электроэнергии из страны", как это часто подают. Это инструмент балансировки системы", — объяснил Трохимец.

Он отметил, что решение об экспорте принимает диспетчер НЭК "Укрэнерго" и только тогда, когда система имеет запас мощности. Если баланс ухудшается, экспорт сразу прекращается.

Причинами появления профицита является сезонный рост выработки гидроэлектростанций из-за весенних паводков, а также увеличение генерации солнечных электростанций. В дневные часы энергосистема иногда производит больше электроэнергии, чем может потребить.

В такой ситуации, объясняет эксперт, есть два варианта: ограничивать работу электростанций или продавать излишек на внешний рынок. Второй вариант позволяет энергокомпаниям избежать потерь выработки и получить дополнительные средства, которые нужны отрасли для ремонтов и восстановления после атак.

В то же время для синхронизированной с Европой энергосистемы нормальным является как экспорт, так и импорт электроэнергии в разные часы суток — в зависимости от баланса производства и потребления.

Напомним, Украина возобновила ограниченный экспорт после паузы из-за российских атак, которая длилась с ноября 2025 года.