Украина должна настаивать на разблокировании портов для всех видов продукции, – руководитель ФРТУ

Из-за ограничения экспорта Украины только зерном экономика Украины потеряла около 10% ВВП и десятки миллиардов долларов, а Россия легитимизировала пиратство в Черном море. Сейчас Украина должна настаивать на разблокировании портов всех видов продукции.

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В этом убежден генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак.

"Потери от блокировки портов можно оценить примерно в 15-20 миллиардов долларов валютной выручки. Кроме того, из-за зернового соглашения Россия фактически узаконила свой контроль над украинским экспортом и достигла легитимизации пиратства на море. Даже для аграриев сделка была очень несовершенной, потому что механизм контроля и допуска судов приводил к большим задержкам, в частности в Босфоре, поэтому сейчас Украине следует настаивать на полном восстановлении своего морского экспорта", - подчеркнул Гусак.

Он подчеркнул, что Украина должна работать над разблокировкой портов для всех видов продукции, не ограничиваясь только зерном и сельскохозяйственной продукцией, ведь эти товары составляли лишь 40% грузовой базы украинских портов до войны. Поэтому следует бороться за полную разблокировку открытия портов.

"Украине следует упорно бороться, и не сдаваться на пути полного разблокирования своих портов. Потому что государство-агрессор не должно иметь никакого контроля над украинским экспортом. Следует обратиться к партнерам за всем необходимым вооружением, чтобы обеспечить свободу судоходства на море, и настаивать на усилении санкционного давления на российскую федерацию. Не надо сдаваться. Этого можно достичь", - убежден Гусак.

Он также отметил, что действия Министерства обороны на море, которые привели к давлению на российское морское сообщение, являются правильными, и могут помочь Украине добиться поставленных целей.

"Мы поддерживаем заявление и действия Министерства обороны Украины. И надеемся, что Украина сможет принять действенные меры для того, чтобы была обеспечена морская торговля Украины. Также считаем, что партнеры должны предоставить Украине необходимое вооружение. И тогда Украина сможет обеспечить судоходство в свои порты ", – резюмировал эксперт.

Как известно, спецслужбы Украины подбили корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Несколько позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, который доставлял горючее российским группировкам в Украине и Сирии.

После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства. По убеждению экспертов, таким образом Украина послала сигнал, прежде всего, иностранным компаниям, которые должны быть готовы к повышенным рискам сотрудничества с РФ на море.