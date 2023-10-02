Украина должна максимально привлекать инвестиции в распределенную 'зеленую' энергетику – 'Укрэнерго'

Украина должна максимально способствовать привлечению инвестиции в строительство распределенной зеленой энергетики, чтобы повысить свою энергетическую безопасность в условиях постоянных атак России на крупные энергетические объекты.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Forbes Украина.

"Мы должны прямо сейчас, а лучше "позавчера", бежать и привлекать донорские, кредитные ресурсы и частные инвестиции для того, чтобы у нас строились рассредоточенные небольшие и более эффективные электростанции по всем регионам нашей страны", – сказал Кудрицкий.

По его словам, для того чтобы это стало реальностью, на рынке электроэнергии должны быть соответствующие стимулы, чтобы инвестор видел каким образом он может вернуть свои инвестиции. "Этот вопрос не просто "зеленого перехода" или пребывания нашей страны в определенных тенденциях по декарбонизации, этот вопрос также и безопасности. Без децентрализации нам будет всегда тяжело переносить массированные атаки на энергетику", – подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

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Он отметил, что врагу гораздо легче атаковать большие электростанции, построенные в 60-х и 70-х годах, поэтому распределенная генерация может значительно уменьшить энергетические риски для страны.

"Эта децентрализованная энергетика является не только более экономичной, она также более безопасной. То есть невозможно вместо 1-й электростанции в 1000 МВт атаковать 100 маленьких электростанций по 10 МВт", – подытожил Кудрицкий.

Как сообщалось, "Укрэнерго" накопило 29,6 млрд грн долга перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги по увеличению доли зеленой энергетики в Украине из-за установления дефицитного тарифа на передачу электроэнергии на 2023 год со стороны НКРЭКУ. В свою очередь уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики с начала текущего года составляет 52,3%. Уровень выплат отрасли зеленой энергетики за 2022 год не превышает 55,3%.