Украина должна договориться с ЕС об отсрочке пошлины СВАМ, иначе потеряет конкурентные преимущества, – Гольченко

Украина должна достичь с Евросоюзом договоренности по отсрочке действия экологической пошлины СВАМ. Для этого целесообразно использовать статью о форс-мажоре, прописанную в европейском законодательстве. В противном случае украинская продукция потеряет последние конкурентные преимущества на европейском рынке, говорит вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

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"Мы встречались несколько раз с представителями Еврокомиссии. Вместе с металлургами и Федерацией работодателей мы выдвинули инициативу, чтобы к нам была имплементирована форс-мажорная статья, ведь у нас действительно есть непредсказуемые обстоятельства", – отметил Гольченко.

По его словам, Украина имеет конкурентное преимущество для торговли в ЕС благодаря близости границ, но если СВАМ начнет работать для Украины, эти преимущества станут несущественными.

"Вы же понимаете, что бремя этой пошлины переложится на плечи завозящего и нужно будет конкурировать с Африкой и с той же Россией. Сейчас мы выигрываем за счет логистики, потому что мы ближе находимся в Евросоюз, и нам доставлять дешевле. Но если будет пошлина, то эти преимущества будут фактически нивелированы", – подчеркнул эксперт.

Он также призвал государство ввести аналог СВАМ в Украине для защиты внутреннего рынка – так же, как это сделало многие страны.

Сейчас к нам завозят удобрения Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Турция. Почему бы им не платить украинский СВАМ? То же самое по стали. Вы ведь смотрите, в мире каждый защищает внутренний рынок и говорит: нет, моя страна превыше всего, а импорт потом", – резюмировал Гольченко.

Ранее генеральный директор "Центра Экологии и Развития Новых технологий" Владислав Антипов заявил, что введение европейской экологической пошлины СВАМ для Украины это не только потеря миллиардов ВВП, но вообще вопрос выживания украинских экспортных отраслей, в частности металлургии. Поэтому нужно настаивать на отсрочке введения для Украины этой пошлины, используя пункт о форс-мажоре.