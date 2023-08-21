Украина должна добиться разблокирования портов для всех видов продукции и идет к этому по правильному пути, – Гончаренко

Украина экспортно ориентированная страна, главная наша задача – разблокировать порты для всех видов продукции, чтобы снизить зависимость от финансирования партнеров и обеспечить развитие экономики. И атаковав российские корабли, Украина поступила правильно – Россия ведь понимает только силу, и эту силу мы врагу продемонстрировали. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Наверное, уже весь мир знает, что Россия и Путин понимают только одно – силу. Все остальное с ними не работает. Поэтому очень хорошо, что Украина, атаковав российские корабли, продемонстрировала, что в эту игру можно играть вдвоем. Если они блокируют судоходство для Украины в Черном море - мы должны заблокировать судоходство для них. Для них это абсолютно критическая транспортная артерия, и мы это (атаки – Ред.) обязательно должны продлить", - подчеркнул Гончаренко.

Он акцентировал: цель, которую мы должны себе поставить - не просто восстановление зернового коридора, а восстановление полноценного судоходства в Черном море, ведь именно от этого зависит наша экономика.

"Сегодня очень у нас сложная ситуация, когда мы на 200% зависимы от наших партнеров. Хорошо, пока они нас поддерживают. Но что будет завтра? Поэтому наша задача – полностью раскрыть Черное море для зерна, для металла, для других категорий товаров. Поэтому что Украина - экспортно ориентированная страна, это вопросы сотен тысяч рабочих мест, десятков миллиардов долларов товарооборота, и миллиардов долларов налогов в украинский бюджет.С этими деньгами, с этими возможностями мы можем многое сделать и сами. Без этого мы полностью зависимы. Именно поэтому путин так упорно атакует Одессу, Черное море и т.д", - пояснил нардеп.

Гончаренко подчеркнул: для того, чтобы обеспечить свободное судоходство, Украина нуждается в международной поддержке, чтобы прикрыть порты Большой Одессы: для этого нам нужна противовоздушная защита. Все остальное мы можем сделать сами – мы уже доказали, что способны атаковать россию в Черном море, даже не имея военно-морского флота.

"Или в Черном море плавают все или никто - единственно правильный ультиматум. И для мира это, кстати, тоже очень важно. Еще раз повторюсь: зерновое соглашение - это хорошо, но этого мало. Нам нужно добиваться открытия Черного моря как такового" , – резюмировал Гончаренко.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что формат предварительного зернового соглашения должен уйти в прошлое, а Украине нужно вернуть его суверенное право на свободную морскую торговлю, ведь до войны экспорт зерна составлял всего 40% довоенной грузовой базы украинских портов.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинское правительство работает над возобновлением работы черноморских коридоров для экспорта украинского зерна и другой продукции.