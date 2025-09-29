Удешевление электроэнергии в сентябре в Украине стало следствием профицита мощностей, – Прокип

В сентябре этого года цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) резко снизились, что стало неожиданностью для большинства участников рынка. Причины этого объяснил эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

По словам эксперта, ключевыми факторами падения цены стали сочетание нескольких факторов: выход из ремонтов атомных блоков, сезонное снижение спроса и рост генерации из возобновляемых источников.

"В августе произошел переломный момент, потому что у нас два энергоблока атомные вышли из ремонта, один ушел в ремонт, и у нас 1,6 ГВт дополнительной мощности появилось. Это четко видно по динамике экспорта-импорта. У нас в середине сентября начинает резко расти экспорт электроэнергии, резко сокращается импорт – это один фактор, который обусловил предложение. Второй фактор – это сезонное падение спроса. Становится немножко холоднее, меньше кондиционеров, потребляют уже меньше, но генерация остается на высоком уровне прежде всего за счет высокой производительности еще солнца", – подчеркнул Прокип.

Эксперт отметил, что ситуация в сентябре 2024 года существенно отличалась от предыдущих лет.

"В прошлом сентябре, учитывая то, что начиная с 22 марта 2024 года наши тепловые и гидроэлектростанции были активно атакованы врагом, у нас были серьезные дефициты из-за разрушения электростанций. У нас в прошлом сентябре такой ситуации не было. И в принципе такая ситуация была во все годы с момента полномасштабной войны", – напомнил эксперт.

В то же время, по словам Прокипа, трейдеры недооценили риски, что профицит электроэнергии резко надавит на цены.

"Те, кто привязывались к какому-то другому индексу, те, кто не оценивали того, что может произойти такая ситуация с профицитом, эти игроки, конечно, они понесли потерю. Но здесь надо сразу сделать отсылку, что трейдинговый бизнес – это не ежедневно гарантированный какой-то устойчивый доход. Можно выходить в плюсы, а можно в один день серьезно упасть в минус – такие особенности трейдингового бизнеса", – отметил он.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что ситуация с ценами на рынке электроэнергии в сентябре показала формирование прозрачной конкурентной среды.