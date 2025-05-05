У украинцев не срабатывает бронирование от мобилизации в Дії: что делать

Украинских работодателей предупредили, что бронирование военнообязанных через портал государственных услуг Дія может не срабатывать. В некоторых случаях система указывает работодателям, что их сотрудник якобы не трудоустроен на предприятии. Решить проблему можно с помощью приложения Резерв+ или обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Об этом сообщил официальный Telegram-канал Дії. Там отметили, что в некоторых случаях при попытке забронировать сотрудника на портале появляется сообщение: "Лицо не трудоустроено на предприятии", также нужных данныхможет не оказаться в реестре "Оберіг".

В Дії отмечают, что такие "ошибки" могут возникать по двум основным причинам:

ПФУ не передал актуальных данных о работнике в реестр;

работник оформлен на другую компанию или ФЛП, и система "не видит" его по ЕГРПОУ предприятия.

"Исправить это очень просто: просто в приложении Резерв+ или по обращению в Пенсионный фонд", – отметили в Дії. Там также опубликовали видео-инструкцию:

В ней отмечается, что раньше, чтобы решить такую ситуацию, нужно было обращаться в поддержку Дії. Там собирали данные, отправляли их в ПФУ, а "Оберіг" проверял каждый случай вручную.

Теперь писать в поддержку Дії не нужно. Вместо этого каждый работник может самостоятельно подать запрос на обновление трудоустройства.

Сделать это можно онлайн. Для этого необходимо:

авторизоваться в "Резерв+";

перейти в раздел "Исправить данные онлайн";

далее нужно выбрать пункт "Неактуальное место работы";

после этого появится страница с данными, на которой можно будет проверить информацию о военнообязанном и оправить запрос;

если с документами все в порядке, данные подтянутся в систему автоматически.

Если этого не произошло и данные в "Резерв+" не обновились, компании нужно обновить информацию о сотруднике в Пенсионном фонде:

перейти в раздел коммуникаций и выбрать пункт "Отправить оперативное сообщение о трудовых отношениях";

обычно это нужно делать в день изменений, в крайнем случае – на следующий день, т.к. если данные переданы вовремя, работник появится в реестре "Оберіг";

если же данные были поданы с задержкой или не поданы вообще, придется направить налоговый расчет за последний отчетный период – уже через портал Налоговой службы.

Бронирование в Дії: инструкция, как оформить для сотрудника

Зарегистрироваться и авторизоваться в электронном кабинете на портале Дія;

в разделе "Услуги" выбрать "Бронирование работников";

проверить данные о компании;

заполнить данные о работниках, подаваемых на бронирование и подписать документы;

результат заявки поступит в течение 72 часов. Он появится в электронном кабинете, а также в приложении "Резерв+" работника, которого бронирует предприятие.

Как аннулировать бронирование работника: инструкция для Дії

В первую очередь нужно авторизоваться на портале с электронной подписью юридического лица .

. Далее следует выбрать услугу "Аннулирование бронирования работников" или перейти на страницу по ссылке .

На странице потребуется подать заявление с данными о работниках на разбронирование, проверить его и пописать электронной подписью.

Результат должен появиться в течение суток, уведомление придет на электронную почту, а также появится в личном кабинете.

Податься на аннулирование можно раз в 30 дней. А если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле-2025 правительство Украины увеличило долю бронирования работников критической инфраструктуры до 75%. Кроме того, 100% бронирования получили работники государственных предприятий Минобороны.

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