У украинцев изъяли $1,4 млн на границе: чем провинились

Сотрудники румынской таможни изъяли у двух граждан Украины 1,4 млн долларов, поскольку средства не были задекларированы – это в 20 раз больше суммы, которую можно провозить без декларирования. За нарушение правил декларирования средств на пару наложили штраф.

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Как сообщили в пограничной службе Румынии, инцидент произошел вечером 14 июня на пропускном пункте "Сирет". Отмечается, что средства обнаружили у супругов – 49-летнего гражданина Украины и его 39-летней жены с двойным румынско-украинским гражданством.

Проверку украинцев инициировали на основе "обоснованного подозрения", пояснили румынские пограничники. В результате у пары обнаружили скрытые средства, которые они примотали стрейч-пленкой к телу:

810 тыс. долларов – у мужчины;

590 тыс. долларов – у женщины.

Отмечается, что ни одна из этих сумм не была задекларирована в соответствии с действующим законодательством Румынии относительно ввоза иностранной или национальной валюты. в результате вся сумма была изъята для дальнейшего расследования, а на нарушителей таможня пункта "Сирет" наложила по 15 тыс. леев (около 36,33 тыс. грн) штрафа.

"Напоминаем, что ввоз в страну сумм, превышающих 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте), без декларирования запрещен и влечет за собой санкции, включая конфискацию незадекларированных сумм. Румынская пограничная полиция повторяет важность соблюдения таможенных правил и призывает граждан правильно информировать себя перед поездкой в/из Румынии", – отметили в пограничной службе Румынии.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе.

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