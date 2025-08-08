У Трампа не исключают продления "тарифного перемирия" с Китаем: о каком сроке идет речь

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность продления действия договоренностей с Китаем о невведении новых пошлин против китайского импорта еще на 90 дней. Текущий срок "тарифного перемирия" истекает в следующий вторник, однако Белый дом может дать сторонам дополнительное время для заключения торгового соглашения.

Об этом заявил министр торговли США Говард Латник в эфире Fox Business в четверг, 7 августа. По его словам, окончательное решение останется за президентом США и его торговой командой, но вероятность отсрочки повышения тарифов довольно высока.

"Я думаю, что мы оставим это решение торговой команде и президенту. Но вполне вероятно, что они придут к согласию и продлят это еще на 90 дней", – сказал министр.

Текущая договоренность, введенная Трампом, предусматривает приостановление введения новых пошлин до 12 августа. Она была достигнута после нескольких раундов торговых переговоров, однако в прошлом месяце стороны так и не смогли выйти на окончательное решение во время третьей встречи.

Кроме этого, в Белом доме рассматривают возможность проведения саммита Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже осенью этого года. Предполагается, что личная встреча лидеров двух крупнейших экономик мира может стать дополнительным толчком для снижения напряженности во взаимоотношениях и дальнейшего смягчения тарифной политики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе (ЕС) готовы ввести санкции против Китая из-за его поддержки Кремля в полномасштабной войне России против Украины. Таким образом Европа может отреагировать на то, что в Россию тайно поставлялись детали для БПЛА китайского производства.

