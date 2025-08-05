ЕС готовит месть Китаю за помощь Путину в войне в Украине: когда объявят новые санкции

В Европейском Союзе (ЕС) готовы ввести санкции против Китая из-за его поддержки Кремля в полномасштабной войне России против Украины. Таким образом Европа может отреагировать на то, что в Россию тайно поставлялись детали для БПЛА китайского производства.

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Об этом сообщили в Politico, ссылаясь на анонимные дипломатические источники в ЕС. Чтобы обойти западные санкции, китайские компании завозили двигатели для дронов через подставные компании с пометкой "промышленные холодильные установки".

Детали

Такое разоблачение вызвало тревогу в Брюсселе. Учитывая это, пятнадцать стран ЕС обратились в Пекин по поводу поставок, но в Китае или отрицали свою причастность, или не ответили на письма.

"Отчет является точным и показывает, что Китай усиливает свою роль, как количественно, так и качественно. Справедливости ради можно сказать, что без китайской поддержки война бы сейчас шла совсем иначе", – утверждает собеседник СМИ.

По словам дипломата, ЕС знал о передаче китайских беспилотников России еще до появления сообщений об этом в СМИ.

"После августа мы будем настаивать на санкциях. Мы хотим диалога, но также и действий", – сказал дипломат и предупредил, что в ЕС не должны недооценивать свое экономическое влияние.

США тоже готовят новые пошлины

Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупредил чиновников из Китая о готовности Вашингтона ввести 100%-ные пошлины на китайские товары, если Пекин продолжит закупать нефть в России. Он напомнил, что в Конгрессе ожидает рассмотрения законопроект, который уполномочивает президента США Дональда Трампа вводить пошлины в размере до 500% для стран, покупающих у России нефть.

Кроме того, он выразил мнение, что принятие такой меры подтолкнет союзников США к аналогичным действиям. "Думаю, любой, кто покупает подсанкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", – заявил Бессент.

Также OBOZ.UA сообщал, что Трамп обвинил Индию в причастности к гибели мирных украинцев. Поскольку эта страна продолжает закупать российские энергоносители, США готовы поднять пошлины на импортные товары из Индии с 20% до 100%.

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