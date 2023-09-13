У госпредприятий есть проблемы с подготовкой к отопительному сезону: Кучеренко призвал власть к действиям

Власти Украины должны обратить внимание на подготовку госпредприятий для обеспечения стабильного электроснабжения населения в отопительный сезон, заявил нардеп Алексей Кучеренко.

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"Сегодня, к сожалению, "Центрэнерго" признает, что нет украинского угля, и он хочет его импортировать. Но где он возьмет этот уголь...", - сказал Кучеренко.

Также он напомнил о задолженности Энергоатома, которая влечет за собой дефицит средств у предприятий электроэнергетики и создает риски стабильности поставок электроэнергии зимой.

"Энергоатом" должен 17 миллиардов всем субъектам энергорынка. Эти ключевые вопросы сегодня являются главной внутренней угрозой нашей энергобезопасности", - добавил депутат.

По его словам, власти вдобавок должны адаптировать законы, нормативно-правовые акты для того, чтобы вернуть управляемость в энергосистеме.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов и планирует завершить этот процесс до конца года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.